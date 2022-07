Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito/ L’Ucraina rinuncia per la guerra

Eurovision Song Contest 2022 nel Regno Unito

L’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest si terrà nel Regno Unito. Data l’impossibilità di organizzare la manifestazione in Ucraina, Paese vincitore nel 2022, a causa della guerra e dell’invasione russa, gli organizzatori hanno deciso di spostarla nel Regno Unito, Paese arrivato secondo nella classifica finale dell’edizione 2022 con Sam Ryder. Tim Davie, Direttore Generale della BBC, ha detto: “È motivo di grande rammarico che i nostri colleghi e amici in Ucraina non siano in grado di ospitare l’Eurovision Song Contest 2023. La BBC si impegna a rendere l’evento un vero riflesso della cultura ucraina, oltre a mostrare la diversità della musica e della creatività britanniche. La BBC inizierà ora il processo per trovare una città ospitante che collabori con noi per offrire uno degli eventi più emozionanti che verranno nel Regno Unito nel 2023”. Alcune città si sono fatte avanti, tra queste Glasgow e Manchester.

L’evento renderà omaggio all’Ucraina

“Siamo eccezionalmente grati che la BBC abbia accettato di organizzare l’Eurovision Song Contest nel Regno Unito nel 2023“, ha affermato Martin Österdahl, executive supervisor dell’Eurovision Song Contest. Mykola Chernotytskyi, capo del consiglio di amministrazione dell’emittente ucraina UA:PBC ha aggiunto: “L’Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina ma a sostegno dell’Ucraina. Siamo grati ai nostri partner della BBC per averci mostrato solidarietà. Insieme saremo in grado di aggiungere lo spirito ucraino a questo evento e unire ancora una volta l’intera Europa attorno ai valori comuni di pace, sostegno, celebrazione della diversità e del talento”. Anche il logo dell’edizione 2023 rifletterà la cooperazione tra il paese ospitante e i vincitori di quest’anno. Il Regno Unito ha accolto l’Eurovision Song Contest per l’ultima volta nel 1998 a Birmingham.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 ➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 25, 2022

