Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango stravolge “La noia” in una nuova versione?/ “Ci saranno parti…

Sanremo 2024, Angelina Mango debutta con “La noia” all’Eurovision Song Contest 2024

Angelina Mango, seconda candidata alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024, per i pronostici online, potrebbe stravolgere “La noia” alla gara per il titolo di canzone di risonanza internazionale, dopo Sanremo 2024. Dopo la vittoria alla finale di Sanremo 2024 con La noia, conquistata con i voti favorevoli di stampa e radio ad annullamento del televoto in favore al competitor napoletano Geolier con “I’ p’ me, tu p’ te”, Angelina Mango potrebbe sorprendere alle fasi finali dell’Eurovision Song Contest tra i Big 5, i Paesi fondatori dell’Eurofestival, con una versione inedita di La noia, in rappresentanza dell’Italia al contest per il titolo della migliore proposta musicale di risonanza internazionale.

All’evento Eurofestival made in Svezia, Angelina Mango potrebbe aggiungere dei lyrics in lingua inglese e/o spagnola al testo originale di La noia. Così come anticiperebbe l’esperto di musica Luca Donadoni, in un intervento rilasciato nel dopo Festival di Sanremo 2024, a mezzo podcast.

Angelina Mango stravolge i lyrics di La noia, all’Eurovision Song Contest 2024?

Sulla scia della polemica web corrente, che taccia Angelina Mango di aver sottratto a Geolier la vittoria effettiva del Festival della canzone italiana, Luca Dondoni non escluderebbe una versione inedita all’Eurofestival di La noia, per la proposta italiana di Angelina Mango: “probabilmente ci saranno delle parti cantate anche in spagnolo e/o inglese”, dichiara l’esperto in occasione dell’intervento registrato a “Pezzi dentro la musica”, nell’attesa generale per il grande evento di risonanza global, Eurovision Song Contest 2024.

Nel frattempo, intanto, dopo il terzo podio conseguito a Sanremo 2024 Annalisa e il brano “Sinceramente” insieme a Geolier con “I’ p’ me, tu p’ te” e Mahmood con Tuta Gold si affermano come le prime tendenze per la musica nella classifica delle proposte musicali più visualizzate sulla piattaforma online di YouTube Italia. Mentre, tra gli stessi trend, in Top3, non riesce ad affermarsi Angelina Mango con La noia.











