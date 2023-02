Eurovision Song Contest, chi rappresenta San Marino?/ In lizza Eiffel 65 e…

Eurovision Song Contest 2023, al via la gara nella gara Una voce per San Marino

Si infiamma ancor prima dell’inizio la competizione dell’Eurovision Song Contest 2023, con la gara nella gara Una voce per San Marino. Sabato 25 febbraio 2023, si tiene la competizione TV per il titolo di rappresentante di San Marino tra i concorrenti in corsa all’Eurovision Song Contest 2023. Ma chi rappresenterà San Marino in occasione dell’evento musicale di risonanza International, dove a rappresentare l’Italia é chiamato vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni?

In occasione della finale della gara nella gara dell’Eurofestival, Una voce per San Marino, la Commissione con a capo il Presidente della giuria Al Bano Carrisi é chiamata a stabilire l’identità musicale chiamata a rappresentare San Marino alla kermesse dell’Eurovision Song Contest 2023. L’evento nell’evento va in onda live dal Teatro Nuovo a Dogana di San Marino, in onda in diretta dalle ore 21 su San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivusat, oltre che in streaming sul sito della tv). Per l’occasione , un gruppo di artisti italiani e non cercheranno di aggiudicarsi l’ambito titolo di rappresentante di San Marino all’Eurofestival un posto per la ribalta musicale di risonanza nella comunità europea e internazionale. Lo scorso anno rappresentante di San Marino é stato Achille Lauro, che diventava protagonista dell’Eurofestival a Torino, mentre l’Italia veniva rappresentata dal duo vincitore a Sanremo 2022, Mahmood e Blanco.

Il cast dei finalisti tra i concorrenti di Una voce per San Marino

Ma chi concorre a Una voce per San Marino per l’ambito titolo di rappresentanza di San Marino? Presentati dall’ex concorrente del Grande Fratello Jonathan Kashanian e dalla cantante Senhit, in corsa si esibiranno i 22 finalisti del concorso e, tra gli altri, gli Eiffel 65, i rapper Laioung e Moreno, Massimo Di Cataldo e Andrea Agresti, Roy Paci, l’ex Vernice Stefano d’Orazio e i T.E.S. (acronimo di Tutti Esageratamente Stronzi). La serata sarà trasmessa in diretta sulla tv del piccolo Stato del Centro Italia, mentre i biglietti per l’ingresso all’auditorium sono disponibili su Viva Ticket. Della Commissione di giuria presieduta da Al Bano, prendono parte all’evento Mimmo Paganelli, produttore indipendente e consulente musicale; Christine Grimandi, coach e casting director; Emilio Munda, produttore e compositore; Lia Fiorio, coordinatrice responsabile di Radio San Marino; Senatore Cirenga, cantautore e videoblogger.

Una voce per San Marino, giunto alla seconda edizione, è il festival che nasce su iniziativa preposta dalla segreteria di Stato per il turismo, poste, cooperazione ed expo della Repubblica di San Marino in collaborazione con Media Evolution Srl. e San Marino Rtv, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino.











