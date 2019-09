Eutanasia, oggi sentenza Consulta su suicidio assistito/ Tre ipotesi sulla decisione

Udienza alla Consulta per decidere sulla punibilità dell’istigazione o aiuto al suicidio. Sono reati per i quali Marco Cappato e Mina Welby sono accusati in relazione ai casi di Fabiano Antoniani, noto anche come Dj Fabo, e Davide Trentini, che hanno accompagnato in Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Il Parlamento, a cui la Consulta poco meno di un anno fa aveva attribuito la responsabilità di approvare una norma sul fine vita, si è invece defilato. Non c’è neppure un testo base e così manca poco alla decisione sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale. «Auspico che la Corte saprà coniugare la necessità di risolvere un caso così doloroso con la necessità di non elidere del tutto la possibilità di una disciplina generale in materia: bisogna conciliare diverse situazioni e quindi superare qualsiasi disciplina meramente casistica». Così ha parlato l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri. La Corte costituzionale potrebbe pronunciarsi già oggi, come riportato dal Fatto Quotidiano.

EUTANASIA, OGGI SENTENZA CONSULTA SU SUICIDIO ASSISTITO

La Cei chiede un rinvio della pronuncia dei giudici temendo che si vada incontro alla legalizzazione del suicidio assistito. Ma la Consulta di Bioetica invita i giudici a non cedere alle sollecitazioni arrivate dal mondo della politica a rinviare la decisione e concedere altro tempo al Parlamento. «È importante che ci sia una decisione. Oggi non si parla di Fabiano o di me soltanto, ma di tante persone che soffrono. Al centro c’è la libertà di tutti i cittadini», dice oggi Marco Cappato, come riportato dal Fatto Quotidiano. Tra gli aspetti evidenziati da Gabriella Palmieri ci sono l’obiezione di coscienza, il controllo e la possibilità di revocare il consenso. Le sue conclusioni davanti ai giudici non sono cambiate rispetto a quelle dello scorso ottobre, cioè dichiarare «inammissibili» o «infondate» le questioni di legittimità che riguardano l’articolo 580 del codice penale. In udienza è intervenuta anche l’avvocato Filomena Gallo, difensore di Marco Cappato. «È giunto il momento di una dichiarazione di incostituzionalità, perché la normativa attuale è un vulnus costituzionale, e perché la dichiarazione di incostituzionalità è l’unica coerente con il rinvio stabilito dalla Corte con l’ordinanza dello scorso ottobre».

SUICIDIO ASSISTITO, TRE IPOTESI SULLA DECISIONE

Se non ci sarà rinvio, ci sono tre strade davanti alla Corte. Lo ha spiegato il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick. Potrebbe dichiarare inammissibile la questione, «ma sarebbe strano che dopo essere andata avanti sino alla metà del fiume si fermi a questo punto». Potrebbe rigettare o accogliere parzialmente la questione. In quest’ultimo caso potrebbe ritenere incostituzionale «una norma che punisce l’aiuto al suicidio, senza tener conto della situazione di chi è in sofferenza insostenibile». In caso di rigetto, invece, la Corte potrebbe affermare che la norma resta in vigore, ma «a condizione che venga interpretata nei termini che hanno ispirato la legge 219 sulle disposizioni del fine vita». Ma anche sui tempi della decisione non ci sono certezze. I giudici si riuniscono in camera di consiglio solo al termine dell’udienza pubblica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA