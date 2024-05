Eva, chi è la bambina adottata da Paolo Brosio/ “Ha perso i genitori per la guerra in Bosnia. Ora ha 16 anni”

Paolo Brosio e l’amore per Eva, la bambina adottata in Bosnia

Paolo Brosio, nonostante abbia avuto storie d’amore importanti, non ha mai avuto figli naturali. Il giornalista, tuttavia, nel corso della sua vita, è riuscito a donare quell’amore che avrebbe dato ad un figlio naturale, ad una bimba incontrata in Bosnia durante i suoi viaggi per la Madonna di Medjugorje. Un incontro speciale quello tra Brosio ed Eva, questo il nome della bimba che ha totalmente cambiato la vita del giornalista come ha più volte raccontato lui stesso. A causa della guerra, la piccola aveva perso i genitori e in Paolo Brosio ha trovato un punto di riferimento.

Oggi, la piccola Eva è cresciuta e ha 16 anni ed è stata adottata da Brosio che, però, essendo single, non può portarla in Italia. Il rapporto, così, continua a distanza anche se Brosio non perde l’occasione per raggiungerla ogni volta che ne ha l’occasione.

Le parole di Paolo Brosio per la bambina adottata in Bosnia

C’è tanto amore nelle parole con cui Paolo Brosio ha parlato della bambina adottata in Bosnia nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La volta buona nel corso di una puntata trasmessa a marzo 2024. Nel raccontarsi nel salotto di Caterina Balivo, Brosio ha svelato anche dettagli inediti del suo gesto d’amore.

“Ha perso i genitori durante la guerra. Quando sento parlare dei conflitti mi inorridisco, impossibile che non ci sia un piano di pace. Adesso lei ha 16 anni e gioca nella serie A di calcio femminile bosniaco. Non può venire qui perché io sono separato e lei è in un paese extra UE, quindi posso andare io a trovarla”, ha spiegato.











