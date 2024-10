Marta Flavi a La Volta Buona: “Io mi licenzio spesso, anche da amici e fidanzati…”

Volto iconico indiscusso della televisione italiana, un carattere che all’apparenza può sembrare quasi ‘freddo’ ma che in realtà è condito da esuberanza e verve da vendere. Stiamo parlando di Marta Flavi, ospite oggi nel salotto de La Volta Buona, che dimostra appunto la sua irriverenza con una simpatica battuta parlando dei suoi momenti televisivi e in particolare di un programma lasciato per via di un ambiente che non sentiva più suo. “Io mi licenzio spesso, non solo sul lavoro; anche dalle amicizie e dai fidanzati…”

Sempre passando in rassegna i suoi successi televisivi, Marta Flavi sempre con ironia e soddisfazione ha commentato anche l’esperienza decennale alla conduzione di Linea Verde. “Mi sono divertita davvero tantissimo, ho viaggiato per tutto il mondo e vivevo con due valigie; una per l’estate e un’altra per l’inverno. Poi, ai tempi, pagavano pure bene!”.

Marta Flavi e il simpatico racconto sul papà ai tempi dell’operazione al naso: “Non mi guardò per un mese…”



Conosciamo ancora meglio Marta Flavi quando i racconti si spostano dalla carriera alla vita privata. “Sono stata una figlia molto viziata, soprattutto da mio padre; in generale dagli uomini…”. Proprio a proposito del papà, ha raccontato il simpatico retroscena dell’operazione al naso che trovava proprio il disappunto del compianto genitore. “Mio padre non mi ha guardato per un anno quando mi sono rifatta il naso; aveva una forma aquilina ma lui diceva che invece mi dava un’aria molto distinta. Io invece ho venduto l’argenteria di casa… Io sembro molto convenzionale, ma in realtà sono molto particolare”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Avevamo tanto argento in casa, un armadio con tutte queste cose. Non mi piacevo per niente, questo naso non mi andava; mi sono andata ad operare da sola, mi accompagnò un mio amico che si chiamava Giulione, era il ‘67. Quando mio padre mi ha visto è svenuto…”.

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Marta Flavi ha trattenuto a fatica le lacrime: “Cosa direi oggi a mio padre? Papà, ti amo molto e mi manchi tanto! Era simpatico, divertente, mi ha detto molti ‘no’ che sono stati davvero utili; non faceva l’amico, faceva il padre”. Tornando sulla carriera televisiva, la conduttrice ha commentato anche la sua esperienza a Ballando con le stelle con una leggera stoccata. “A Ballando con le stelle non è andata bene perchè non andavo d’accordo con il ballerino, o meglio, lui non andava d’accordo con me; la novità è stata che poi fu cambiato a programma in corso… dagli zero sono passata ai 10!”.

In chiusura di intervista, c’è stato spazio anche per qualche curiosità sul fronte sentimentale; Marta Flavi ha confessato di non escludere l’amore dalla sua vita. “Se è vero che sono single? Sì, non cerco il ‘sesso senza amore’, già fatto in passato, ora vorrei trovare l’amore; mi piacerebbe tanto innamorarmi. Ho avuto una storia molto carina con un inglese per tanto tempo; non ho mai sentito un uomo italiano dire ‘O mi sposi o ti lascio’. Io però non ce la facevo ad andare a vivere in Inghilterra, quindi gli ho detto di no, e lui mi ha lasciato veramente…”.