Eva e Mercedesz Henger: “Ecco come abbiamo fatto pace”/ Roberto Alessi svela un toccante retroscena

Eva e Mercedesz Henger sono le ospiti speciali di Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 26 settembre. La conduttrice specifica che sono arrivate direttamente dall’Ungheria proprio per raccontare al pubblico gli ultimi sviluppi del loro rapporto e delle condizioni di salute di Eva dopo il terribile incidente che l’ha travolta alcuni mesi fa. Oggi Eva è in piedi, sta bene e si sta rimettendo pian piano dai problemi più gravi causati dall’incidente in cui sono morte due persone. Proprio in merito a queste tragiche morti il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato: “Eva va sempre a pregare sulla tomba delle due persone che hanno avuto questo incidente”.

D’altronde oggi al suo fianco c’è di nuovo sua figlia Mercedesz. Dopo due anni di silenzio le due si sono riappacificate e hanno ritrovato la gioia di stare insieme. “Io ho ritrovato una Memi come prima che partisse dall’Inghilterra, gioiosa, tranquilla, questa cosa mi riempie di gioia”, ha ammesso Eva Henger sulla figlia.

Eva e Mercedesz Henger: “Ecco come abbiamo fatto pace”

Mercedesz Henger, dal canto suo, conferma in diretta a Pomeriggio 5 di aver dimenticato ogni acrimonia: “Non ci siamo sentite per due anni ma questa cosa brutta che è successa ci è servita per ritrovare il rapporto che è ancora più bello di prima!” ha sottolineato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Spiegando poi che: “Noi c’eravamo già viste poco prima perché mia nonna, sua madre, non stava bene e allora abbiamo iniziato a parlare un pochino. Poi quando è successo l’incidente avevo solo voglia di correre da lei, tutta la rabbia, il resto non contava più niente”. In studio le due si abbracciano, sugellando anche pubblicamente la loro riappacificazione.

