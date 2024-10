Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger: la carriera

Massimiliano Caroletti è il marito di Eva Henger e, al fianco dell’attrice e modella, conduce una vita sentimentale felice ed appagata dal 2005, anno in cui la coppia si legò sentimentalmente. Nato a Roma, classe 1970, incentra la sua carriera come affermato produttore televisivo e cinematografico ma con qualche esperienza anche come attore e imprenditore, soprattutto in ambito sportivo, dove ha ricoperto nel corso degli anni diversi ruoli dirigenziali nel calcio.

La sua principale attività è però legata al cinema e alla televisione: nel 2002 debutta come attore in uno spot pubblicitario, assumendo poi il ruolo da protagonista nel 2003 nel film Fallo! di Tinto Brass, per il quale lavora anche nella pellicola del 2005 Monamour. Al fianco di Eva Henger ha lavorato nel 2009, quando è stato produttore e autore di un calendario dell’attrice, e con lei prese parte nel 2009 al quiz tv Dimmi la verità su Rai1. Sul piccolo schermo è stato inoltre ospite ricorrente dei salotti di Barbara D’Urso, in particolare a Pomeriggio Cinque, mentre tra il 2017 e il 2018 è stato opinionista di Casa Signorini.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti: la figlia Jennifer, il matrimonio e l’incidente del 2022

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti si sono conosciuti all’inizio degli anni 2000 e si sono sentimentalmente legati nel 2005, anno del loro fidanzamento ufficiale: il loro amore è stato coronato dalla nascita della figlia Jennifer nel 2009, la loro prima e unica figlia di coppia e la terza per Eva, già madre di Mercedesz e Riccardo Jr. La coppia inoltre è convolata a nozze nella Capitale nel 2013, scambiandosi nuovamente le promesse nel 2019 in una cerimonia celebrata alle Maldive.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono una coppia molto unita e, anche di fronte alle difficoltà, hanno sempre trovato la forza l’una nell’altro. Come nel 2022 quando, in Ungheria, furono coinvolti in un brutto incidente stradale: un impatto devastante, uno scontro frontale con un’altra auto con a bordo una coppia di anziani, morti sul colpo. L’attrice e il produttore si salvarono ma riportarono lesioni su tutto il corpo: a distanza di due anni, fortunatamente, entrambi si sono ripresi.