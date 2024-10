Lo studio de La Volta Buona ha accolto oggi una coppia che da vent’anni condivide l’amore: Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. Insieme sono partiti dagli albori della relazione con il consorte che ha preso per primo la parola raccontando un aneddoto che inizialmente generava in lui non poco fastidio. “Nonostante fossimo una coppia da vent’anni mi dava fastidio che tutti la definivano ancora la moglie di Schicchi”. Chiaramente anche sua moglie Eva Henger ha confermato il tutto, palesando totale comprensione per il fastidio del marito Massimiliano Caroletti. “Secondo me si può capire, anche a me avrebbe dato fastidio se fosse successo a parti inverse; mi sentirei sminuita come donna di casa e moglie come se fossi un intruso. Ovviamente con intelligenza si capisce, con Riccardo Schicchi eravamo una coppia famosa e conosciuta…”.

Simpatico il racconto di Eva Henger a proposito del primo incontro con il marito Massimiliano Caroletti, non proprio andato nel migliore dei modi. “Non avevo pensato che avesse prenotato tutto il ristorante, pensavo fosse un posto squallido dove non andava nessuno. Lui per mesi mi ha corteggiato tramite messaggi, non ci eravamo ancora visti; devo dire che era molto simpatico e piacevole. A cena però non fece altro che parlare della sua ex con la quale si era lasciato da 4 mesi, una noia…”. La showgirl ha poi raccontato: “ Per questo sotto il tavolo ho mandato un messaggio alla mia amica: ‘Vieni a salvarmi’. Lei mi urla dall’ingresso che non la facevano entrare, solo dopo mi ha detto che aveva preso il ristorante solo per me. Quindi usciamo dal ristorante e andiamo a fare una passeggiata tutti insieme…”.

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono stati poi incalzati simpaticamente da Caterina Balivo a proposito dell’idea di allargare la famiglia: “Avere un altro figlio? Per carità, 3 bastano e avanzano!”, arriva così a gran sorpresa un tenero videomessaggio della figlia Jennifer: “…Non posso desiderare dei genitori migliori di voi, ogni vostro traguardo mi rende fiera; vi voglio un mondo di bene!”. Commossa, la mamma Eva Henger ha confermato l’amore viscerale che le lega: “Io e lei abbiamo una simbiosi davvero morbosa, per 11 anni siamo state praticamente sempre insieme”.