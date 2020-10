Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip?/ Scrive ad Adua del Vesco, poi cancella e punge!

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 2020? Non aspettiamo altro ma non per vederla tra i concorrenti del reality firmato da Alfonso Signorini bensì per godere di uno scontro con Adua del Vesco, questo è certo. Chi ha seguito la questione Ares lanciando l’allarme di una possibile setta rivelatasi poi, almeno in parte, “solo” una questione di gossip e casi costruiti a tavolino, sa bene che non c’è un’attrice migliore di Eva Grimaldi per affrontare l’argomento al Grande Fratello Vip 2020 in contrapposizione proprio con Adua del Vesco. Entrambe hanno vissuto la stessa situazione ed entrambe sono state al fianco di Gabriel Garko fingendosi le loro compagne, e adesso? A quanto pare qualcosa si è rotto e se nei giorni scorsi Eva Grimaldi aveva messo un like ad un lungo post social dell’attrice con tanto di “ti voglio bene”, adesso è tornata sui suoi passi.

EVA GRIMALDI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP PER UNO SCONTRO CON ADUA DEL VESCO?

In una lunga intervista di Eva Grimaldi rilasciata al settimanale Chi, l’attrice è tornata a parlare della sua liason, finta, con Gabriel Garko e poi dice qualcosa di strano anche su Adua del Vesco al grido di: “Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui. Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento”. Adesso tutti si aspettano che sia Signorini a farsi portavoce di questa questione magari portando Eva nella casa per uno scontro al vertice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA