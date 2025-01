Eva Grimaldi, chi è l’attrice: “Perché ho deciso di fare coming out”

Tra le ospiti di Storie di donne al bivio di oggi 3 gennaio 2025 troveremo anche Eva Grimaldi, l’attrice sarà di scena e si racconterà da Monica Setta dove riannoderà il filo della sua vita, soffermandosi su quanto vissuto nel corso degli anni. Nel corso della sua partecipazione al reality Mediaset L’Isola dei famosi di qualche anno fa, l’attrice si è lasciata andare a qualche curiosa rivelazione, confessando per la prima volta il coming out e svelando i motivi di quella sua decisione:

Javier Martinez e Chiara Cainelli, è scontro: "Menefreghista"/ Cos'è successo al Grande Fratello

“Per un comportamento di lealtà nei confronti del pubblico. In questi anni, ho sempre dichiarato il mio amore per una persona generica, a cinquant’anni ho deciso di vivere questa situazione alla luce del sole, ho voluto dare dignità alla nostra storia” ha svelato a Vanity Fair Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi e il grande desiderio: “Voglio vivere a testa alta”

Attualmente impegnata nella casa del Grande Fratello 2024, Eva Grimaldi si è raccontata in passato tra le pagine di Vanity Fair, dove ha alzato il velo su alcuni temi mai toccati fino a quel momento. Eva Grimaldi si è sfogata ripercorrendo l’immagine di lei che spesso è passata al pubblico e per questo ha espresso un suo desiderio: “Mi piacerebbe poter vivere a testa alta, ricevendo amore e un’autostima che con Eva Grimaldi un po’ si è mistificata, non mi fraintenda, sentirsi dire quanto si è belle lusinga. Ma di Eva è sempre arrivato prima il corpo: prima le tette, le ciglia finte, poi l’anima”.

Eva Grimaldi e la battaglia con la cocaina: "Dio mi ha salvata"/ "Balbettavo ancora di più"

Oggi Eva Grimaldi vive alla luce del sole la sua relazione con Imma Battaglia, l’attivista divenuta poi sua moglie in maniera ufficiale nel 2019, dopo che la conoscenza era scattata ormai diversi anni prima, al gay Village nel 2008. Con il tempo le due hanno poi approfondito la conoscenza e oggi sono molto legate.