Anche al Grande Fratello 2024 durante la notte di Capodanno sono partiti i festeggiamenti e sotto la sapiente guida di Eva Grimaldi, il clima si è fatto bollente. Il tutto è partito con una proposta della donna alle altre coinquiline della casa: “Vorrei organizzare uno spogliarello degli uomini“. Subito la risposta delle ragazze è stata positiva ed entusiasta, soprattutto da parte di Jessica Morlacchi che ha immediatamente supportato l’iniziativa.

Ma il progetto non finisce qui! Eva Grimaldi ha interrogato le ragazze su quanto gli uomini dovessero spogliarsi: “Facciamo togliere anche i pantaloni? Alzi la mano chi è favorevole!” e tutte le gieffine hanno alzato le braccia tranne Helena Prestes che è parsa disinteressata alla questione. Poi si sono tutti ritirati nel salone del Grande Fratello 2024 dove è stato allestito con le sedie un piccolo teatro per far spogliare i ragazzi. Luca Calvani, Giglio, Lorenzo Spolverato e tutti gli altri si sono seduti sulle sedie per aspettare l’annuncio di Eva Grimaldi, che non gli aveva ancora rivelato la sua idea piccante.

“Vorremmo vedere un vostro spogliarello, non fate storie e toglietevi anche i pantaloni“, ha detto Eva Grimaldi ai concorrenti maschi del Grande Fratello 2024. Intanto le ragazze si sono sedute comodamente sul divano per godersi la scena. Dopo un momento di reticenza iniziale i ragazzi si sono lasciati andare in uno spogliarello hot. I più scatenati sono stati Luca Calvani e Luca Giglio che hanno iniziato a ballare e a spogliarsi. Poi è stato il turno di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez che si sono tolti la maglietta e hanno iniziato una danza bollente chiamando a sè anche alcune delle ragazze.

I concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno dunque festeggiato in grande stile la notte di San Silvestro, vestiti di tutto punto e con un cenone per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Oltre a canti e balli i gieffini si sono ritrovati tutti nel salone per il countdown per poi darsi al brindisi e agli auguri reciproci. Intanto il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma è sembrato più disteso dopo la lite di ieri in cucina, e durante lo spogliarello si sono abbracciate sul divano mentre applaudivano ai ragazzi che intanto intrattenevano tutti con il piccantissimo spettacolo.