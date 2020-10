Eva Grimaldi “Con Gabriel Garko tutto finto”/ “Mai sesso ma ci avrei fatto un figlio”

Dopo che Gabriel Garko ha confessato pubblicamente di essere gay, anche Eva Grimaldi è uscita allo scoperto. La storica ex fidanzata dell’attore dagli occhi di ghiaccio, in realtà non era la sua compagna. E’ stato tutto costruito, come aveva già spiegato Gabriel Garko durante la recente ospitata a Verissimo, anche se il loro rapporto era più di una semplice amicizia. “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – le parole di Eva Grimaldi parlando ai microfoni di Chi – non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica”. Tra l’altro oggi la bionda attrice è sposata con Imma Battaglia, un matrimonio giunto dopo aver annunciato il cambio di orientamento sessuale. Eva e Gabriel erano senza dubbio fra le coppie più amate, adorate, paparazzate e invidiate; del resto entrambi erano bellissimi, perfetti, ma solamente pochi “eletti” sapevano la verità dietro a questo duo all’apparenza incantato.

EVA GRIMALDI: “GABRIEL GARKO L’AVREI SPOSATO”

“Lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, si sbilancia Eva Grimaldi, facendo chiaramente capire quanto fosse importante il rapporto con Gabriel Garko. L’ex concorrente di Pechino Express ha poi aggiunto, commentando il “coming-out” degli scorsi giorni: “I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”. Nell’intervista con il magazine Chi c’è anche spazio per parlare solo di Eva Grimaldi, a cominciare dalle sofferenze vissute fin dalla tenera età, semplicemente perchè da grande avrebbe voluto fare l’attrice. La 59enne veneta ha spiegato di aver faticato tanto per riuscire ad avere successo e di essersi anche “sporcata le mani”, sbagliando: “Ho sempre desiderato fare l’attrice – ha confessato – e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più e mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po’ balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA