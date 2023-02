Eva Grimaldi e Sgarbi, lite su Rai1: “Maleducato, capra!”/ Lui svela un loro flirt passato, lei lo zittisce

Vittorio Sgarbi svela un flirt avuto con Eva Grimaldi che si infuria: scontro a Oggi è un altro giorno

Non c’è ospitata di Vittorio Sgarbi senza polemiche, scontri o malumori, piccoli o grandi che siano. Non sono infatti mancati durante la sua ospitata del 22 febbraio a Oggi è un altro giorno, quando è nato un battibecco con Eva Grimaldi. Tutto è iniziato quando Sgarbi ha accennato ad un flirt che i due avrebbero avuto molti anni fa ma è stato immediatamente zittito dall’attrice.

Sgarbi: “Non voglio vedere Rosa Chemical e Fedez in tv/ Palombelli: “Ma sei serio?”

“Pensa che sono ancora geloso della Grimaldi!” è la frase di Sgarbi che dà il via al gossip su Rai1. “Non parliamo qua, non è la sede giusta, va bene? – replica con tono inizialmente divertito la Grimaldi – Altrimenti devo tirarti le orecchie!”

Scontro tra Vittorio Sgarbi e Eva Grimaldi: “È molto maleducato!”

I toni però si inaspriscono quando Serena Bortone, intuendo la tensione tra i due, chiede: “C’è stato un amore tra di voi?”, e Sgarbi, a mò di conferma, risponde: “Eravamo bambini!” Questo gesto fa infuriare la Grimaldi che accusa Vittorio di non essere un galantuomo: “Lui è molto maleducato! Un signore non dice mani né nome, né cognome! Capra, capra!” tuona in diretta, scimmiottandolo. Anche Sgarbi si inalbera e le fa notare: “Ma siamo stati pubblicati su migliaia di giornali, non dire idiozie!” Il critico d’arte elenca dunque una serie di giornali in cui si sarebbe parlata della loro storia d’amore e la Grimaldi, messa alle strette, chiude con una battuta: “Non è stata una cosa completissima, non mi ricordo, ok?”

Vittorio Sgarbi "Sanremo 2023? Un fallimento"/ "Mediocre. Ci vuole cultura"

LEGGI ANCHE:

Vittorio Sgarbi/ “Calcio a scuola? Impediva attività autoerotiche, su Maradona...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA