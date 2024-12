Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi, personaggio tv che sarà ospite in queste ore nella trasmissione Storie di Donne al Bivio dove Eva racconterà diversi aspetti della sua vita e tra questi non potrà mancare come ha conosciuto sua moglie e come ha capito di amarla. Andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è.

Imma Battaglia nasce a Portici, in provincia di Napoli, il 28 Marzo 1970. Parliamo di una politica e un’attivista che si è laureata in Matematica alla Federico II di Napoli e successivamente si trasferisce a Roma dove fin da subito cerca far valere i diritti degli omosessuali. E’ presidente della Comunità Omosessuale dal 1980 fino al 2000 e nel 1994 è tra le organizzatrici del primo Gay Pride nel nostro paese.

E’ molto attiva per la comunità LGBT e organizza vari eventi, soprattutto nei primi anni del Duemila. Organizza nel 2002 il Gay Village e questo le crea attriti con altre associazioni del settore. Nel 2012 fa discutere un suo articolo dove dice che le Unioni civili non le interessano e crea polemiche e attriti anche all’interno della stessa comunità omosessuale. Nel 2009 si candida con Sinistra e Libertà alle Elezioni politiche per le Europee ed è eletta nel 2013 a Roma come consigliere comunale.

Imma Battaglia e le sue relazioni private

Oltre a essere un’attivista Imma Battaglia è anche una nota giornalista, scrive per diverse importanti testate online. Imma Battaglia ha avuto due grandi relazioni per quel che riguarda la sua vita privata. Ha avuto una relazione durata 7 anni con l’attrice e modella italiana Licia Nunez e le due hanno chiuso il loro rapporto in malo modo.

Licia ha accusato la donna di tradimento mentre Imma ha sempre difeso il suo punto di vista affermando che la loro relazione fosse ormai chiusa da diverso tempo. Successivamente ha iniziato una relazione con Eva Grimaldi, le due si incontrano nel 2010 ma inizialmente tengono la relazione nascosta per diversi anni. Poi nel 2017 Eva fa Coming Out e dichiara di amare Imma da tempo. Nel 2019 la coppia si sposa da Monica Cirinnà, la prima firmataria delle leggi sulle unioni civili.

Eva parlò del loro rapporto in una recente intervista al Corriere della Sera e ha parlato di quando ha capito di essere innamorata di Imma: “Ero con il mio ex marito e conobbi Imma e la sua fidanzata”, poi Eva ha proseguito: “Aveva un modo divertente di corteggiarmi, sembrava una vera e propria adolescente”.