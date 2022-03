Eva Grimaldi/ “Emanuela Tittocchia ha un amore interiorizzato per Biagio D’Anelli”

Eva Grimaldi, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 4 marzo 2022, ha detto la sua su altri due protagonisti dello studio televisivo: Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli. Com’è noto, un tempo i due facevano coppia fissa, poi le loro rispettive vite sentimentali hanno preso strade diverse. Ieri, Tittocchia ha puntato il dito però contro D’Anelli, dicendo che, nel periodo in cui erano sentimentalmente legati, lui avrebbe espresso il desiderio di diventare padre e di volere un figlio da lei.

Affermazioni davanti alle quali D’Anelli si è prontamente tirato indietro, negando di avere mai detto una frase simile. A quel punto è seguito un lungo confronto, nel quale si è poi inserita Eva Grimaldi, la quale ha dichiarato: “Tittocchia, il tuo per Biagio è un amore interiorizzato”. In altri termini, secondo l’ex gieffina, la showgirl prova ancora un sentimento d’amore nei confronti di D’Anelli in maniera del tutto inconsapevole e questo la porterebbe ad agire in questi termini nei suoi confronti.

EVA GRIMALDI: “EMANUELA TITTOCCHIA NON È INDIFFERENTE A BIAGIO D’ANELLI”

Nel prosieguo di Pomeriggio Cinque, successivamente alla sortita di Eva Grimaldi, Emanuela Tittocchia ha sorriso e ha detto: “Dopo quello libero, ci mancava l’amore interiorizzato…”. Grimaldi non si è scomposta e ha voluto anzi sottoporre Tittocchia a un interrogativo diretto: “Tu sei ancora innamorata di Biagio D’Anelli?”. Netta la risposta dell’ex naufraga: “No, non so più come dirlo!”.

Ecco però che, in quell’istante, Eva Grimaldi ha voluto evidenziare agli occhi della Tittocchia come l’amore interiorizzato sia un qualcosa che ognuno di noi può nutrire dentro e “manco tu lo sai. È un sentimento, non sei indifferente”. La donna ha risposto con ironia: “Allora ribaltatemi, tiratemelo fuori, che vi devo dire?”. Grimaldi ha pertanto chiosato: “Lei non è indifferente a Biagio…”.

