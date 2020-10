EVA GRIMALDI/ Il passato difficile: “Frequentavo brutti giri e…” (Verissimo)

Ha sempre avuto una vita difficile Eva Grimaldi, l’attrice ospite questa settimana a Verissimo per accennare – presumibilmente – anche ai capitoli più duri del suo passato. Lo ha già fatto in un’intervista recente al settimanale Chi, in cui ha rivelato alcuni episodi ‘scomodi’ e che ad oggi le pesano particolarmente. Quando era più giovane, infatti, ha vissuto un altro periodo oscuro caratterizzato questa volta dalla frequentazione di cattive compagnie e dall’uso di sostanze stupefacenti. “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno”, ha dichiarato, ammettendo contestualmente di aver sacrificato la salute per inseguire una chimera. La confessione va avanti con lei che specifica: “Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più”. Da qui un deterioramento del suo benessere anche mentale, che l’ha portata a scendere a compromessi con ciò che era oggettivamente ‘male’ e a pagarne un caro prezzo sotto tutti i punti di vista. Sconvolgente la sua ammissione: “Mi sono rifatta il seno otto volte”. Quella del fisico si è trasformata in una vera e propria ossessione che le ha impedito di vivere serenamente quasi ogni aspetto della sua vita. Non ha aiutato, poi, qualche difetto congenito a cui lei ha sopperito nella maniera più sbagliata, vale a dire sovraesponendo in maniera inopportuna altri lati di sé: “Ero dislessica e un po’ balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso”.

Eva Grimaldi: “Il mio modello? Mamma Elvira”

In un’altra intervista rilasciata nel 2019 a Il Giornale Off, Eva Grimaldi si è soffermata sulla sua professione e sul rapporto con le colleghe: “Sono molto diretta, è per questo che se ho qualcosa da dire la dico sempre vis à vis, ma mai tramite i media”, ha precisato in premessa. “Credo sia una questione di rispetto, da mantenere anche durante il più aspro dei confronti. Di modelli ne ho avuti tanti, ma tengo sempre come faro mamma Elvira, una donna che ha vissuto ogni momento da protagonista sul palcoscenico della vita”. Insomma, almeno in questo caso, Eva resta con i piedi per terra e sceglie un punto di riferimento saldo che non ha niente a che vedere col mondo luccicante – a tratti abbagliante – dello showbiz.

La carriera di Eva Grimaldi

Pochi giorni fa, Eva Grimaldi ha compiuto 58 anni. La ricordiamo protagonista del film Intervista di Federico Fellini, a cui seguirono Cattive ragazze, Soldi proibiti e Il mio uomo perfetto. Più recenti le sue partecipazioni a reality show in onda tra Rai e Mediaset come Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, in occasione del quale Eva è tornata in un certo senso alla ribalta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA