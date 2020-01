Eva Grimaldi, moglie di Imma Battaglia/ Coming out e amicizia con Gabriel Garko

Eva Grimaldi ha sposato Imma Battaglia lo scorso maggio. La loro storia d’amore è sempre stata particolarmente “invidiata”, proprio perché pulita, vera e senza maschere. Ecco perché, l’attivista LGBT, si è sentita molto ferita quando la sua ex Licia Nunez, nel corso delle prime battute del Grande Fratello Vip, ha parlato della loro storia mettendo in mezzo un ipotetico tradimento ai suoi danni, proprio con protagoniste Imma ed Eva. “Imma è una persona speciale, è l’amore della mia vita. Non ho mai amato nessuno come lei. Poi adoro la sua famiglia, ho un bellissimo rapporto con mia suocera”, ha affermato la Grimaldi recentemente ospite di Domenica IN da Mara Venier. “Io ho voluto Imma, io l’ho cercata e io l’ho inseguita, pure a lungo – ha detto Eva intervistata da Barbara d’Urso – Prima di lei non avevo mai guardato altre donne. Ciò che provavo per lei lo avevo sentito solo per gli uomini. Poi però c’è stato un bacio… Volevo provare a baciare una donna e appena l’ho fatto, ho sentito le campane. Il primo bacio, a una donna, con Imma, io ho sentito le campane”.

Eva Grimaldi, la storia con Imma Battaglia

In una lunga intervista a Chi, inoltre, Eva Grimaldi ha elencato le qualità della moglie: “Imma è la mia compagna e anche la mia terapista. Ero dislessica e balbuziente. Ma con Imma sono guarita e ho scoperto me stessa. Sono sempre stata eterosessuale e a 50 anni sono diventata lesbica. A proposito di quel desiderato coming out, la Grimaldi ha precisato: “Non mi sono mai nascosta, io ho sempre detto ‘ Sto con una persona’, infatti anche prima dell’Isola c’erano solo foto di me e Imma, tutti lo sapevano, era un po’ il segreto di Pulcinella”. Il fratello però, ha dovuto metabolizzare la “notizia”: “Avevo avuto solo fidanzati maschi e un marito: non se lo aspettavano. Nemmeno la mia mamma lo sapeva, ma forse se lo sentiva, perché adorava Imma. Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente. Vive in provincia, ha un’impresa, i figli all’università, gli amici, tanti clienti affezionati. La gente chiacchiera”. Ottimo invece, il rapporto con l’ex storico Gabriel Garko: “Gabriel è mio fratello – ha spiegato -. Ormai siamo fratelli, è meraviglioso. Lui è di una bellezza straordinaria, ma io vedo sempre più bella Imma”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA