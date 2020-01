Licia Nunez/ “Imma Battaglia mi ha tradito con Eva Grimaldi”, lei: “la verità…”

Licia Nunez è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’attrice de Le tre rose di Eva è una delle protagoniste della quarta edizione del reality show che quest’anno compie 20 anni di vita. Una entrata che non è passata inosservata, visto che la bella Licia è balzata agli oneri del gossip per la sua precedente relazione con Imma Battaglia. “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta” ha detto l’attrice parlando della sua precedente storia d’amore.

Imma Battaglia: “Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”

Le parole di Licia Nunez non sono piaciute a Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, che ha prontamente replicato sui social: ” la verità ha mille volti, Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!”. Il messaggio della Battaglia è stato poco dopo condiviso anche dalla moglie Eva Grimaldi sul suo profilo Instagram a conferma della versione di Imma. Anche Vladimir Luxuria ha detto la sua in merito alla vicenda scrivendo un lungo post su Twitter: “trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia) #GFVIP”. Una velata bacchettata quella della Luxuria verso la Nunez, che appena entrata nella casa ha rivelato di essere felicemente innamorata: “da circa due anni ho una compagna che si chiama Barbara. Se la mia storia con una donna provoca dei pregiudizi? Chissenefrega”.

