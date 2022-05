Eva Grimaldi piange per la madre Elvira/ “Cantava sempre Orietta Berti e…”

Dai grandi successi della carriera alla vita privata, Eva Grimaldi si è raccontata senza filtri ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Non sono mancati i momenti commoventi, con l’attrice che si è commossa pensando alla madre Elvira, morta cinque anni fa: “Mia madre non voleva che facessi questo lavoro. Poi le ho dato delle soddisfazioni, una volta la portai anche in una beauty farm costosissima e le dissi che era possibile solo grazie a quel lavoro (ride, ndr)”.

Eva Grimaldi ha ricordato il grande legame con la madre Elvira e le sue grandi qualità canore, il suo idolo era Orietta Berti. L’interprete ha ricordato un aneddoto: “Quando l’ho conosciuta le ho detto che avrei subito chiamato mia madre, ma lei non c’era più. Orietta si è emozionata perché anche lei è una donna molto sensibile. E’ una donna che ha preso tutte le generazioni”.

EVA GRIMALDI: “SONO PANSESSUALE”

“Sono pansessuale”, ha poi spiegato Eva Grimaldi nel salotto di Serena Bortone parlando del suo orientamento sessuale: “È quando ti innamori del tuo stesso sesso, non c’è importanza che sia uomo o donna. A me piaceva Imma, nessun’altra donna”. L’attrice è poi tornata sul suo percorso artistico: “Fellini al provino mi guardò il seno e tirò fuori tutti i fazzoletti che avevo messo per ingrandirlo. Mi prese per simpatia (ride, ndr). Ancora oggi penso alla mia carriera: ho lavorato con Fellini, Risi, Chabrol… Che ruolo vorrei interpretare? Vorrei tornare a fare cinema e non mi interessa il ruolo: mi piacerebbe interpretare una donna brutta e vecchia. A volte è una colpa essere in forma, diventa difficile in Italia se sei nata bionda, bella e bona”.

