Eva Grimaldi: “Soffro per Imma Battaglia”/ “Pregiudizi ignoranti feriscono lei e me”

Eva Grimaldi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023. L’attrice ha commentato la sua storia d’amore con Imma Battaglia, sottolineando come la sua “marita” (come la chiama scherzosamente Eva nel quotidiano, ndr) abbia sofferto e soffra ancora per le discriminazioni che le vengono riservate puntualmente sui social media, ma anche nel mondo di ogni dì.

“Quando leggo sotto i miei post certe frasi, fanno male – ha esordito Eva Grimaldi –. Io e Imma Battaglia ci siamo aggrappate l’una all’altra e l’amore riesce a farci vivere meglio, serenamente. Io e lei scherziamo sempre, pur avendo dentro di noi una grande sofferenza. I pregiudizi e le nozioni ignoranti feriscono apertamente. Io vorrei solo vedere Imma felice. Sarò sempre al suo fianco: mi piange il cuore nel vederla soffrire. Credo che l’amore aiuti a superare i problemi, perché è la leva che può sollevare il mondo”.

EVA GRIMALDI: “LA MAMMA DI IMMA BATTAGLIA, LUISA, MI HA ACCETTATO E MI FA SENTIRE IN FAMIGLIA”

La mamma di Imma Battaglia, Luisa, con Eva Grimaldi “è meravigliosa. Lei ha preso un po’ il posto di mia mamma. Lei è colei che mi sgrida se ho i capelli troppo davanti sul viso, è colei che mi fa la ramanzina quando qualcosa non va. A lei della mia relazione tra me e Imma abbiamo parlato gradualmente e quando le abbiamo detto che volevamo unirci civilmente mi ha accettato. Mi ha detto: ‘Mi piace’. Non c’è stato un termine preciso che lei abbia adoperato, ma mi sono sentita legata sin dal primo momento alla famiglia di Imma, che mi ha accolto. Ci amiamo tutti”.

Poi, un focus sul divorzio di Eva Grimaldi nel 2010: “L’ho vissuto come un lutto, come un fallimento. Mi è crollato il mondo addosso: mi ha mollato dalla sera alla mattina. Lui mi aveva detto che il suo cuore non batteva più per me e, col senno del poi, ho capito che forse volevo lasciare Roma e tornare a Verona per stare accanto a mia mamma, che mi mancava. Lui era di Verona e mi sembrava l’occasione giusta il matrimonio con lui, che era più giovane di me e voleva diventare papà. Mi sono sentita abbandonata completamente”. Infine, un pensiero rivolto a Gabriel Garko: “Lo stimo, lo adoro. Ha una grande forza di volontà e anche in tutto quello che è accaduto siamo rimasti uniti”.











