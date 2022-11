Eva Grimaldi: “Sono pansessuale, me l’ha detto Imma Battaglia”/ “Lei mi ha salvata”

Eva Grimaldi: “Con Imma Battaglia dal 2010 ma…”

Eva Grimaldi dal 2010 è legata a Imma Battaglia, poi diventata sua moglie. Il coming out però è arrivato molto più tardi, all’Isola dei Famosi, con una sorpresa della compagna. A Belve ha raccontato: “Lo sapevano che stavo con Imma Battaglia ma non sapevo che sarebbe venuta all’Isola. Stiamo insieme dal 2010. Non l’ho mai tenuto nascosto, non me lo hanno mai chiesto. Dicevo che stavo con una persona meravigliosa. Siamo sempre andate in giro mano nella mano. Lei mi diceva ‘No Eva…’. Lei aveva paura che se dicessi che stavo con una donna, non avrei più lavoravo. Lei continua nelle sue battaglie. Non lo abbiamo detto perché ancora non vivevamo insieme, non ci nascondevamo”.

Eva Grimaldi: "Ho amato Sean Penn e Roberto Benigni"/ "Gabriel Garko? Fingevamo, ma…"

Le definizioni, Eva, non le ha mai amate: “Con tutte queste nomine, Lgbt etc., non so cosa sono. L’ho chiesto a Imma aprendo il dizionario e sono pansessuale. Significa che sei attratto da una persona, uomo o donna non ha importanza. Io ho sposato una donna quindi eterno non sono. Sono binaria, pansessuale. Fai prima a invitare Imma Battaglia, “la mia marita”, come la chiamo io. È una donna meravigliosa. Ci sono troppe parole, si fa ancora più confusioni”.

Eva Grimaldi: "Roberto Benigni? Lo amavo. Non è stata la storia di una notte"/ E sulla dipendenza da droga…

Eva Grimaldi: “Sono premurosa e molto dolce con Imma”

Nella coppia, Eva Grimaldi è molto premurosa. Nei confronti di Imma Battaglia, infatti, sente un forte senso di protezione: “Sono molto apprensiva, come era mia madre. Quando io parlo sono dolcissima. Quando le ho detto che l’avrei amata fino all’ultimo respiro, davanti a Monica Cirinnà, lei era emozionantissima. Imma mi ha tirato fuori dall’alcol. Io sono stata abbandonata dalla sera alla mattina dal mio ex marito. A cinquant’anni mi è mancata la terra sotto i piedi”.

Ospita anche di S’è Fatta Notte, Eva Grimaldi ha raccontato di avere un bel legame anche con la famiglia di Imma: “Ho un rapporto bellissimo con Luisa, la mamma di Imma. Lei gioca a Burraco, è bravissima, vince spesso lei”. Proprio durante il programma di Maurizio Costanzo, Eva ha ricevuto un bel messaggio da parte della moglie, che l’ha descritta così: “Eva è una donna straordinaria, sono molto fortunata ad averla come compagna di vita. È una donna d’amore, generosa, capace di riempirti la vita di luce, di riempirla tutti i giorni, i minuti, i secondi. È un tesoro, un diamante grezzo. È una grande attrice”.

Massimiliano Ferrigno ex fidanzato Nadia Toffa/ "Con lei andati via dieci anni di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA