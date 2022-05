Eva Henger, come sta? “In piedi tra 30 giorni”/ “Dovrò subire altri interventi ma…”

Eva Henger, come sta? Nuovo intervento

Continua la permanenza di Eva Henger alla Clinica Parioli dopo il gravissimo incidente stradale che ha coinvolto lei e suo marito Massimiliano Caroletti in Ungheria alcune settimane fa. Dopo l’intervento d’urgenza subito per rischio di setticemia, Eva ha subito, lo scorso venerdì, un altro intervento di ben tre ore e mezza per mettere a posto la frattura del calcagno. Viene infatti spiegato che è stata fatta la ricostruzione della parte posteriore del piede che aveva subito una grave deformità.

Mercedesz Henger piange per video di sua madre Eva in ospedale/ "Quando tornerai..."

“Oggi sto meglio di venerdì, sono ottimista, ci sarà tra pochissimo un altro intervento, ci vuole pazienza.” fa sapere la Henger in diretta su Canale 5. Al suo fianco tre specialisti che si sono occupati di lei in questi giorni e che mirano a rimetterla in piedi “tra 30 giorni”. Tra un mese, dunque, Eva potrà lasciare il letto e iniziare a fare i suoi primi passi dopo l’incidente, anche se i tempi di recupero completo saranno molto più lunghi di così.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti insieme dopo l'incidente/ Bacio e toccante post

Eva Henger: “Sono ottimista, è un nuovo inizio”

Eva Henger, però, non si abbatte e, anzi, appare ottimista, soprattutto perché le cose sarebbero potute andare molto peggio: “È un nuovo inizio per tutti, siamo fortunati ad essere qui e a capire cosa è importante davvero nella vita.” ammette infatti in diretta a Pomeriggio 5. È inoltre contenta di poter vedere la figlia Mercedesz all’Isola dei Famosi e, soprattutto, che i loro rapporti si siano finalmente appianati.

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria "Mercedesz all'Isola? Ecco com'è andata davvero"/ "Eva Henger…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA