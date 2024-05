Jennifer Caroletti, chi è la figlia di Eva Henger/ “Devo molto a mia madre e mia sorella Mercedesz Henger”

Chi è Jennifer Caroletti, figlia di Eva Henger e Massimiliano Caroletti

Jennifer Caroletti è la figlia più piccola dell’ex sexystar Eva Henger. E’ nata nel 2009 dalla relazione tra l’attrice ungherese e Massimiliano Caroletti. È l’unica figlia di questa coppia, ma ha due fratelli più grandi: Riccardo, figlio di Eva Henger e Riccardo Schicchi, e Mercedesz Henger, primogenita della showgirl avuta da una precedente relazione con un uomo ungherese, nonostante il vero padre sembrava fosse Schicchi. Proprio per questo motivo, le due sorelle portano cognomi diversi. Attualmente, Jennifer vive in Ungheria con sua madre Eva e suo padre Massimiliano Caroletti. La decisione di andare via dall’Italia è stata presa dopo un viaggio in cui la coppia ha assistito il papà malato dell’attrice. Massimiliano, innamorato del Paese natale di sua moglie, ha proposto di trasferirsi lì in maniera definitiva.

Jennifer Caroletti, terzogenita di Eva Henger, è molto legata a Mercedesz. Le due sorelle, nonostante i numerosi anni di differenza, hanno infatti un rapporto molto speciale. La piccola di casa fu un supporto prezioso per Mercedesz Henger nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2022. E, anche quando l’ex naufraga recuperò il rapporto con la madre dopo anni di silenzi, Eva Henger e le sue figlie hanno spesso trascorso tanto tempo insieme rafforzando il proprio legame.

Jennifer Caroletti e il rapporto speciale con la sorella Mercedesz

Jennifer Caroletti ha un rapporto molto profondo dunque con la sorella Mercedesz. Come raccontato nel corso di una intervista concessa a La Gazzetta dello spettacolo, Jennifer ha raccontato sul legame con l’altra figlia di Eva Henger. “Con “Memi” ho un rapporto bellissimo, da sempre. È la mia confidente, la persona a cui parlo di tutto, in ogni momento della giornata. Una persona solare, sempre presente, capace di consigliarmi nella maniera più opportuna. Non mi ha mai lasciata sola”.

La giovane Jennifer Caroletti sogna di ripercorrere le orme della madre e poter lavorare dunque nel mondo del cinema, come svelato sempre a La Gazzetta dello spettacolo. Di recente l’abbiamo vista nel film distribuito in streaming da Amazon Prime Video, Tic Toc: “Sono stata felice di poter vivere il set e di aver creato legami con persone che per me, oggi, sono un po’ famiglia. Mia madre, inoltre, è stata una spalla importantissima in questa mia prima esperienza. Le devo molto!” le parole di Jennifer.

