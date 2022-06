Eva Henger, come sta la mamma di Mercedesz?/ “Finalmente in piedi”: saluto in diretta all’Isola?

Eva Henger, come sta la mamma di Mercedesz?

Continua l’avventura di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. Settimana dopo settimana la concorrente ha però avuto un pensiero costante: le condizioni di salute della sua mamma Eva Henger. In queste settimane la donna ha infatti affrontato giorni drammatici a causa di un terribile incidente stradale che l’ha costretta a sottoporsi ad una serie di interventi a piede e braccia. Oggi, a settimane da quell’incidente, Eva sta molto meglio ed è finalmente tornata in piedi.

Nel corso delle settimane successive all’incidente è stata Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 a tenersi costantemente in contatto con Eva Henger, aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute. L’ultimo collegamento ha mostrato la Henger finalmente in piedi.

Eva Henger, sorpresa per la figlia Mercedesz all’Isola dei Famosi?

È stato poi il professor Lorenzetti ad aggiornare il pubblico di Canale 5 sulle condizioni di salute di Eva, dichiarando: “È un’altra persona da quando è tornata e questo ci riempie di gioia. È stato un percorso duro, il grosso lo abbiamo fatto e questo è un punto molto importante per la sua ripresa. Chiaramente, come abbiamo detto, avrà bisogno di tempo, di fisioterapia, però diciamo che siamo sicuramente sulla via giusta”. Ora si attende solo il suo saluto in diretta all’Isola dei Famosi alla figlia Mercedesz: arriverà questa sera?

