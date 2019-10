Eva Henger e Lucas Peracchi/ Confronto in ascensore a Live non è la D’Urso?

Potrebbe arrivare l’atteso confronto e la fine di una spiacevole situazione che nelle ultime settimane ha visto protagonisti Eva Henger e Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger. Chi ha seguitoi l’intera vicenda, sa che grosse accuse sono volate da una parte all’altra ma che il culmine si è toccato quando Eva ha accusato Lucas di essere violento con sua figlia Mercedesz, affermazione che quest’ultima ha smentito con forza e decisione. L’ultimo capitolo di questa vicenda ha visto il Peracchi presentarsi a Domenica Live assieme a sua madre, che come Mercedesz ha difeso con i denti i ragazzi da queste accuse ritenute infamanti. L’intera vicenda potrebbe tuttavia trovare una conclusione stasera a Live non è la d’Urso. Sì perché Barbara d’Urso potrebbe riuscire nell’impresa di mettere faccia a faccia, e rinchiusi nel famoso ascensore, Lucas e suocera.

Lucas Peracchi ed Eva Henger: il confronto a Live ci sarà?

Lucas Peracchi, nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica Live ieri, ha smentito di aver denunciato la Henger. “Ancora non ho fatto partire alcuna azione legale nei confronti di Eva ma ho raccolto tutto il materiale e sto decidendo cosa fare. – ha ammesso il fidanzato di Mercedesz, per poi aggiungere – Eva ha voluto fare lo show altrimenti correva dai Carabinieri. Mi ha rovinato la vita, l’etichetta di “picchiatore delle donne” ora non me la toglie più nessuno. Ho perso anche dei lavori visto che sono un personal trainer e lavoro quotidianamente con le donne. Sono disposto a perdonarla ma ho bisogno delle sue scuse pubbliche.” Tuttavia si è detto disponibile ad avere un incontro risolutivo con lei. Ma Eva accetterà?

