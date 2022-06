Eva Henger, imprevisto hot a Pomeriggio 5/ Torna in piedi dopo l’incidente ma si alza la sottoveste!

Eva Henger torna in piedi dopo l’incidente: le novità a Pomeriggio 5

Sta molto meglio Eva Henger dopo l’incidente che l’ha colpita alcune settimane fa. Delle sue condizioni di salute ha dato costanti aggiornamenti Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, tenendosi sempre in contatto con l’attrice. Cosa che è accaduta anche oggi, nel corso della puntata del 9 giugno, quando la conduttrice si è collegata con la clinica che l’ha in cura e la Henger è subito apparsa in ottima forma.

La parole è poi andata al professor Lorenzetti che, insieme al suo team di medici, si è occupato di Eva Henger, e delle sue condizioni ha raccontato: “È un’altra persona da quando è tornata e questo ci riempie di gioia. È stato un percorso duro, il grosso lo abbiamo fatto e questo è un punto molto importante per la sua ripresa. Chiaramente, come abbiamo detto, avrà bisogno di tempo, di fisioterapia, però diciamo che siamo sicuramente sulla via giusta”.

Eva Henger, incidente hot a Pomeriggio 5

Dopo il resoconto sulle condizioni mediche di Eva Henger, Barbara D’Urso ha annunciato al pubblico di aver saputo che la showgirl è finalmente in grado di rimettersi in piedi dopo mesi a letto. Il dottore ha confermato e, con piccole difficoltà, Eva è riuscita a rimettersi in piedi ma, nel farlo, c’è stato un piccolo incidente hot perché la sottoveste indossata dalla Henger si è alzata, scoprendo le mutandine. “Ecco, copriamoci, attenzione!” è intervenuta allora la D’Urso, per cercare di evitare il peggio in diretta.

