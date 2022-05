Eva Henger piange per la figlia Mercedesz “Basta attaccarla per l’Isola”/ “Le ho chiesto io di andare”

La decisione di partire per l’Isola dei Famosi 2022 nonostante il grave incidente che ha colpito sua madre Eva Henger, ha scatenato una serie di polemiche nei confronti di Mercedesz Henger. Venerdì ha dato il via alla sua avventura, la seconda all’Isola, e il web si è scatenato, accusandola di pensare alla TV con sua madre in quelle condizioni. Alcuni di questi attacchi sono stati mostrati ad Eva, oggi in collegamento a Pomeriggio 5 per raccontare le sue attuali condizioni di salute, lasciandola in lacrime. La donna chiarisce subito che è stata lei stessa a chiederle di andare: “Preferisco averla lì, che mi fa compagnia in TV, che qui a piangere con me. Lei voleva rimanere”.

Eva Henger, come sta? "Liquido nei polmoni e intorno al cuore"/ "Ho rischiato grosso"

Eva Henger difende la figlia Mercedesz dagli attacchi ricevuti per l’Isola dei Famosi

Eva Henger, con le lacrime agli occhi, chiede al pubblico di non criticare sua figlia: “A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata molto prima, l’incidente è arrivato dopo. È il suo lavoro, così almeno la vedo di più, lei fa questo, ma anche se avesse avuto qualsiasi altro lavoro, prima o poi sarebbe dovuta tornare a lavorare. Perciò non dite cattiverie, non è una persona menefreghista, lei voleva tornare da me e sono stata io a dirle di andare. – e conclude con un appello – Lasciatela fare la sua esperienza, scrivete a me invece che ci facciamo due chiacchiere!”

LEGGI ANCHE:

Roberto Alessi, incidente Eva Henger “a Roma a curarsi”/ “Fase delicata, pregando…”MERCEDESZ HENGER, CHI È IL SUO "NUOVO" FIDANZATO?/ "Edoardo Tavassi mi piace!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA