Eva Henger Vs Lucas Peracchi/ Signoretti: “Violenze, minacce e dipendenza sessuale”

L’attacco social dei giorni scorsi non è niente in confronto a quelle che sono le nuove dichiarazioni che Eva Henger ha fatto in questi giorni contro Lucas Peracchi, nuovamente fidanzato con la figlia Mercedesz Henger. La bella attrice maledice il giorno in cui ha spinto la figlia a capire e parlare con l’ex tronista per riuscire a riappacificarsi con lui perché in questo modo, a suo dire, ha firmato la fine del loro rapporto o quasi. Eva Henger fa delle accuse precise a Lucas Peracchi che, se nei giorni scorsi era reo di aver parlato male di lei e di averla offesa, questa volta viene dipinto come un ragazzo violento che tiene la figlia sotto scacco molto probabilmente plagiandola. Della questione è tornata a parlare proprio Eva Henger ma questa volta non su Instagram ma dalle pagine del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

EVA HENGER VS LUCAS PERACCHI DALLE PAGINE DEL SETTIMANALE NUOVO

A lanciare la bomba è proprio quest’ultimo che su Instagram mostra un estratto dell’intervista ad Eva Henger scrivendo: “In esclusiva su #settimanalenuovo lo sfogo di @eva_henger . L’attrice accusa @lucasperacchi , fidanzato della figlia Mercedesz. Rivelazioni pesanti che parlano di minacce, insulti, violenze e dipendenza sessuale”. Cosa è successo davvero e quali sono le nuove dichiarazioni dell’attrice ai danni di Lucas Peracchi? In molti pensano che sia tutto un modo per tornare sulla cresta dell’onda e in tv, mentre altri puntano il dito proprio sul cambiamento di Mercedesz Henger in questi ultimi mesi, è davvero plagiata dal suo fidanzato? Non ci resta che attendere di capire che effetto faranno queste dichiarazioni e come reagiranno proprio i diretti interessati alle parole di Eva Henger.

