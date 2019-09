Eva Henger Vs Mercedesz e Luca Peracchi/ “Non riconosco più mia figlia, e lui…”

Un lungo sfogo di Eva Henger oggi ha tenuto incollati i fan del gossip e del trash alle storie di Instagram. Questa volta non si tratta di “droca” e nemmeno di scollature vertiginose ma solo del rapporto, ormai deteriorato, tra l’attrice e sua figlia Mercedesz Henger. A sentir parlare l’attrice sembra proprio che tutto è cambiato quando la bella biondina è tornata con i suoi passi facendo la pace con lo storico fidanzato e tronista. Lei aveva già intuito che, quando questo sarebbe accaduto, sarebbe stata lei il capo espiatorio di tutto e così è stato. A far adirare Eva Henger è stato un video postato dalla figlia in cui si vede Lucas Peracchi dire “Pu*tana Eva” perché pizzicato senza cintura. Un momento dopo il tronista la mette e inizia a parlare ma Eva Henger non ci sta: “Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto soprattutto delle cose private ma non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata…ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna“.

EVA HENGER E LA FIGLIA MERCEDESZ NON SI VEDONO PIU’?

La stessa Eva Henger ammette che in passato Lucas Peracchi ha fatto e detto anche di peggio ma evita di dire cosa “altrimenti non dovrebbe uscire più di casa” ma poi parte la parte contro la figlia rea di non essere più quella di prima e di aver mandato al diavolo anche il loro rapporto perfetto e tutto per via di Lucas nonostante lei sia stata la prima a spingerla a chiarire le cose con lui: “Non riconosco più Mercedesz, non la sento più. L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. Non posso comunicare con lei, non la sento. Da due mesi vengo insultata pesantemente da questa persona..“. La figlia raccoglierà l’appello della madre o tutto si sposterà nei salotti tv di Barbara d’Urso?

