Eva Robin’s/ “Berlusconi ha fatto del bene a delle dilettanti” (La confessione)

Eva Robin’s è una delle ospiti della nuova puntata de “La confessione“, il programma di interviste di Peter Gomez trasmesso venerdì 31 gennaio alle ore 22.45 sul Canale Nove. Una lunga chiacchierata quella tra il giornalista e la cantante ed attrice che si è raccontata a cuore aperto parlando anche di Silvio Berlusconi. Eva non ha mai conosciuto il Cavaliere, ma non si tira indietro nel spendere parole di stima per il politico ed imprenditore definendolo “troppo simpatico”. Non solo, la Robin’s parla anche del Bunga Bunga precisando: “mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato”. La conoscenza dell’attrice e cantante di Silvio Berlusconi è indiretta, visto che a parlargli di lui sono state delle sue amiche transessuali che hanno frequentato casa del Presidente. “Ho delle amiche transessuali che sono state in villa da lui e che mi hanno detto che è veramente un uomo d’altri tempi” – ha detto Eva precisando – “è molto galante, come non ne esistono più”.

Eva Robin’s: “Berlusconi ha avuto a che fare con delle dilettanti”

Non solo, Eva Robin’s parlando sempre di Berlusconi e del tam tam mediatico legato al Bunga Bunga finito anche nelle aule dei tribunali ha detto: “mi dispiace che il Cavaliere abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato”. Allora il direttore de Ilfattoquotidiano.it chiede: “le sue amiche non sono molto riservate, però qualcosa le avranno raccontato del bunga bunga: ormai tutti sanno tutto”. Eva non si tira indietro, anzi risponde rivelando: “mi hanno detto solo che in ogni bagno c’era un fondotinta e non era per le ragazze” per poi sganciare una lancia in favore di Silvio Berlusconi: “ha fatto tanto bene a queste ragazze, irriconoscenti per altro”. “Berlusca” a parte, Eva è felicemente innamorata di una donna con cui è legata da ben 25 anni e con cui sogna il matrimonio. “Ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà” ha detto l’ex icona trasgressiva a Vieni da Me di Caterina Balivo che però non ha alcuna intenzione di fare il nome della compagna “vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA