Evandro/ Giudizio sospeso? Il cantante in sfida dopo il no di Anna Pettinelli ma…

Continuano le polemiche per la presenza di Evandro ad Amici 2021. Il cantante ha colpito il pubblico e anche alcuni addetti ai lavori ma continua ad arrancare un po’ nel programma tanto che oggi pomeriggio sarà di nuovo al centro dello studio per capire cosa ne sarà del suo destino. A mettere in crisi il cantante è stata proprio la puntata di sabato scorso in cui è stato un po’ messo in discussione e non solo da Rudy Zerbi, che lo fa spesso, ma anche da Anna Pettinelli che con lui è stata chiara concedendogli la sua ultima occasione nella scuola e salvandolo dall’eliminazione certa. Lui stesso, al ritorno in casetta, si è definito scontento di quello che è successo in puntata ammettendo che forse avrebbe meritato l’eliminazione: “Dovevo uscire e invece sono qua. L’ho ripetuta tantissimo in sala prove e tutto a posto. Poi lì sono andato malissimo”.

Evandro ad Amici 2021 rischia la felpa e il banco dopo il no di Anna Pettinelli

I suoi compagni di scuola sono subito corsi in suo soccorso chiedendo se magari è la paura del palco a fargli questi scherzi ma Evandro ha confermato che non è mai successa una cosa del genere: “Sì, ma solo qui però. Fuori queste cose non le ho mai fatte. Come faccio a risalire di nuovo su quel palco?”. Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2021 non lasciano pensare a niente di buono visto che in apertura sembra che sarà proprio Anna Pettinelli a tenere il destino di Evandro appeso ad un filo rimandando ancora il responso sulla sua permanenza nella scuola. La sua prof ha deciso di rimandare la sua sfida e quindi, almeno per oggi, il cantante è salvo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA