Evangelos Marinakis compra il Monza?/ Ad Arcore per trattare: gli ultimi aggiornamenti (27 giugno 2023)

L’armatore greco Evangelos Marinakis, già proprietario del Nottingham Forest in Inghilterra e dell’Olympiakos in Grecia, da cui proviene l’attuale direttore sportivo monzese François Modesto, avrebbe incontrato nei mesi scorsi Silvio Berlusconi ad Arcore. La notizia arriva da Dagospia che pone l’accento sul futuro del Monza, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Adriano Galliani: “Il Monza è in cima ai miei pensieri da oltre 70 anni e lo è ancora di più oggi. Non è assolutamente vero che Pier Silvio mi ha chiesto di cedere la società e ribadisco che Adriano Galliani vuole andare avanti a lavorare per il Monza a prescindere dai discorsi politici che peraltro non sono mai stati fatti”.

Ma un’indicazione importante sul futuro del club potrebbe venire dal testamento di Silvio Berlusconi, in cui potrebbe esserci un riferimento alla società, o che comunque potrebbe ridistribuire il peso dei figli nella cassaforte di famiglia. Non è un segreto, infatti, che sull’opportunità di spendere soldi nel calcio Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi in passato hanno avuto visioni diverse.

CHI È EVANGELOS MARINAKIS

Potrebbe essere il nuovo proprietario del Monza ma, di sicuro, il club brianzolo non sarebbe il suo primo “amore calcistico”. Evangelos Marinakis, nato ad Atene nel 1967, è uno degli imprenditori più importanti della Grecia (e non solo) e vanta già due società sportive: Nottingham Forest in Inghilterra, club riportato in Premier League dopo 23 anni, e Olympiakos in Grecia. Proprio sotto la sua gestione il club biancorosso ha vinto ben sette campionati di fila dal 2010 al 2017 e altri tre tra il 2020 e il 2022, oltre a quattro Coppe di Grecia. Marinakis è anche presidente della Souper Ligka Ellada, la massima serie greca, e vicepresidente della Federazione ellenica. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per colui che, inoltre, è proprietario di una delle maggiori flotte mercantili mondiali.

