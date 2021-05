Evelina Christillin: “Fabio Fazio non mi invita, è scaramantico”/ “Ha paura di…”

“Da quando sono diventata presidente del Museo Egizio, Fabio Fazio non mi invita più da nessuna parte, non vuole neanche parlarne“. Lo ha detto Evelina Christillin a Tiki Taka, il programma di Italia Uno condotto da Piero Chiambretti, nel quale la dirigente torinese, grandissima tifosa della Juventus e oggi membro femminile del consiglio della Fifa, ha svelato un aneddoto molto curioso riguardante il presunto tallone d’Achille del conduttore di Che tempo che fa: la superstizione. Il retroscena ha preso le mosse dalla battuta lanciata da Piero Chiambretti: “La voce che gira a Torino è che la Juve non vinca la coppa per colpa del museo che porterebbe sfiga“. Dinanzi a questo “assist“, la Christillin non se lo è fatto ripetere due volte e ha colto la palla al balzo: “Intervengo magistralmente dall’alto della mia posizione apicale. In effetti, il tuo collega Fabio Fazio, grande mio amico dei tempi che furono, pensa veramente che gli egizi portino male“.

Evelina Christillin: “Fabio Fazio non mi invita perché dirigo il Museo Egizio”

Fabio Fazio è dunque scaramantico al punto di non invitare la presidente del Museo Egizio nel suo programma? La notizia necessita ovviamente di conferma da parte del diretto interessato, ma nel frattempo Chiambretti da fuoriclasse della conduzione si è inserito nello spazio:”Non la invita? Credo che questa sia una sua fortuna“, ha detto. Il veto sull’antico Egitto da parte di Fabio Fazio potrebbe essere un’eredità raccolta da Mike Bongiorno, azzarda TvBlog. Tempo fa, infatti, Ludovico Peregrini, il signor No del Rischiatutto che nel 2016 affiancò lo stesso Fazio nell’edizione rinnovata del gioco, rivelò come nel quiz fossero bandite domande sul tema. Intervistato qualche tempo fa da Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio comunque ammise: “Percorro sempre la stessa strada dai camerini allo studio, in scena devono entrare prima le signore, mi faccio microfonare sempre nello stesso identico posto e guai a nominare i colori innominabili“. E ora? Se la sentirà di smentire tutti invitando Evelina Christillin?

