Evelyn, ex escort di Onlyfans con due vagine/ “Una per il ragazzo l’altra in vendita”

Si chiama Evelyn Miller ed è una ex escort che sostiene di essere nata con due vagine. La ragazza, 33enne originaria del Queensland, in Australia, sarebbe affetta da una rara malformazione dell’utero didelfo, di conseguenza avrebbe non soltanto due vagine ma anche due uteri e due cervici differenti. Proprio per questo ha anche un doppio ciclo mestruale in contemporaneamente e ogni qual volta arriva quel “periodo” deve indossare due tampax. Una storia decisamente curiosa quella di Evelyn Miller soprattutto perchè la 33enne, nonostante l’avessero avvertita che avrebbe incontrato difficoltà a rimanere incinta, è invece ora in dolce attesa di sei mesi nel suo utero destro.

“Ero una prostituta e una escort – ha raccontato la stessa a KIISFM – usavo una vagina per il lavoro e una per la mia vita personale, il che è stato davvero utile”. Evelyn è una vera e propria star di OnlyFans, il social a pagamento dove si trovano foto e video private vietate ai minori, e a cui recentemente il programma Le Iene ha dedicato un servizio: “Insieme al mio fidanzato facciamo dei video con molte delle mie amiche – ha detto a riguardo – penso che sia divertente”,

EVELYN MILLER, LA RAGAZZA CON DUE VAGINE: “UN PAIO DI CLIENTI SI ERANO ACCORTI…”

Quando faceva la escort il fatto di avere una doppia vagina ha creato a volte dei problemi con i clienti: “Un paio di clienti hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Uno ha pensato che avessi cambiato genere e qualcosa fosse andato storto. Mi ha accusato di essere un uomo. L’altro era un ginecologo e alla fine mi ha visitato”. Durante il periodo in cui vendeva il proprio corpo Evelyn Miller ha comunque spiegato di aver utilizzato in maniera differente le sue due vagine: la destra per il fidanzato, dove raggiungeva l’orgasmo, e la sinistra invece per gli altri: “Scherzavo sul fatto che uno era per il lavoro e uno per il mio ragazzo, dunque non era un tradimento”. Dopo la scoperta della dolce attesa, Evelyn Miller non potrà partorire in maniera naturale in quanto fra le due vagine è come se ci fosse un “muro, di conseguenza dovrà sottoporsi ad un cesareo.

