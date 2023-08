Evira l’ex marito che vuole violentarla/ Arresto per tentato omicidio a Marghera

Arrestata per tentato omicidio la trentacinquenne che ha evirato l’ex marito mentre tentava di violentarla

E’ stata arrestata per tentato omicidio la trentacinquenne straniera che l’altra sera a Marghera, per proteggersi dall’ex marito che voleva obbligarla ad un rapporto sessuale, lo ha evirato con un coltello da cucina. Non è la trama di un film horror, ma quanto accaduto nella località veneta nelle scorse ore. Una notizia che ha lasciato i margherotti di sasso e che, inevitabilmente, ha fatto il giro del web. Gli approfondimenti eseguiti dagli operatori della squadra mobile, hanno convinto il pm a decretare la misura cautelare dell’arresto per l’ex moglie.

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 14 agosto 2023

La trentacinquenne, mentre scriviamo, si trova nel carcere femminile della Giudecca. La ricostruzione del drammatico episodio è ancora sotto fase di studio della polizia. L’uomo, dopo lo scontro, è in prognosi riservata. E’ stato soccorso ed operato d’urgenza all’ospedale di Mestre, dove è arrivato con una gravissima lesione. Anche la donna, nello scontro con l’ex marito, è rimasta ferita, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze fisiche. Lui, come riportavamo, è in prognosi riservata con una situazione clinica quantomeno delicata.

SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 14 agosto 2023

Evira ex marito a Marghera: la ricostruzione dei fatti e del drammatico episodio

Stando a quanto riferiscono i giornali locali, i due erano separati da parecchio tempo. Si erano incontrati per accordarsi per quanto riguarda la gestione della figlia. In questa occasione, lui avrebbe dapprima tentato di convincere l’ex moglie a riprendere la loro storia, poi avrebbe provato ad approcciare. Dinnanzi ad un secco rifiuto, avrebbe proseguito con forza e nel tentativo di difendersi lei sarebbe riuscita a recuperare un coltello e a ferirlo.

Ulteriori ricostruzioni giornalistiche apportano altri dettagli e approfondimenti, con lui che, seminudo, avrebbe spinto l’ex moglie contro un mobile durante lo scontro. Solo a quel punto lei lo avrebbe colpito violentemente nelle parti intime.

Giuliacci: “se il clima diventa dogma allora la scienza è finita”/ “Pianeta non si salva penalizzando l'uomo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA