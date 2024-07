Ex Amici 20, Deddy cambia nome: “Ora chiamatemi Dennis”/ “Ho capito chi sono e chi voglio essere…”

Lo abbiamo visto crescere e maturare, sia artisticamente che dal punto di vista umano: stiamo parlando di un giovane cantante che, come si suol dire, si è fatto le ossa ad Amici di Maria De Filippi ma che di recente era uscito fuori dall’attenzione mediatica e non sembravano in cantiere nuovi progetti discografici. Come riporta la pagina Instagram Webboh, Deddy è tornato a parlare sui social dopo settimane di silenzio e per fare un annuncio decisamente inatteso.

“Da oggi chiamatemi Dennis”, ebbene sì: Deddy ha deciso di cambiare il suo nome d’arte con il quale si era fatto conoscere prima ad Amici 20 e poi fuori una volta ultimata l’esperienza nel talent. E’ stato lui stesso ad annunciarlo sui social con un post che racconta il suo percorso degli ultimi anni e che lascia intendere le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione inaspettata e che per l’appunto ha colto di sorpresa i fan.

Deddy, dal percorso dopo Amici 20 alla scelta di ‘riconoscersi’ unicamente come Dennis

“Finisco Amici: successo gigante. La vita cambia, i giorni diventano sempre più intensi e so che devo provare a essere più maturo per gestire tutto; però il mondo va a 1000 all’ora e mi accorgo che tutto ciò che avevo appena vissuto mi stava sfuggendo via”. Inizia così il post di Deddy – ora Dennis – che dunque ripercorre i momenti appena successivi al percorso ad Amici 20 offrendo un’immagine eloquente di ciò che ha vissuto soprattutto dal punto di vista emotivo. “Ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un’altra cosa… Intanto però cambia città, cambio casa, prendo il mio meraviglioso cane. Inizia una vita dove ritornano anche quelle piccole cose in una giornata che ti fanno sentire al sicuro, più umano”.

Il post di Deddy prosegue arrivando dritto al punto, a come sia maturato come persona al punto da non voler più ‘nascondere’ la sua persona dietro uno pseudonimo ma di mostrarsi al suo pubblico semplicemente come Dennis. “In questi anni a Deddy sono successe tante cose ma a Dennis ancora di più… Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora”. Il giovane cantante, ex allievo di Amici 20, ha poi concluso: “E’ il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono DENNIS, nella vita e nella musica”.











