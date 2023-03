Ex calciatore Angelo Paradiso ai domiciliari/ “Stalking e diffamazione alla ex”

Angelo Paradiso ai domiciliari con le accuse di stalking, estorsione e diffamazione ai danni della ex compagna Claudia Conte, modella e conduttrice che lo aveva denunciato a seguito di presunte minacce dopo la fine della loro relazione. Lo riporta Repubblica, secondo cui l’ex calciatore di Seria A, un passato anche nella Lazio e nel Napoli, sarebbe ora in attesa della decisione del giudice su un eventuale rinvio a giudizio. L’udienza, riferisce il quotidiano, sarebbe fissata per il prossimo 21 marzo e l’ex fidanzata avanzerebbe pesanti accuse a suo carico.

“Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo, sei finita“, “Occhio che Roma è piccola, soprattutto in via Condotti” sarebbero alcune delle frasi che Angelo Paradiso, secondo il racconto della ex fidanzata riportato da Repubblica, le avrebbe rivolto in un tessuto di presunti atti persecutori finiti al vaglio degli inquirenti. L’ex calciatore, stando alle accuse, avrebbe minacciato la ex in diverse occasioni e le avrebbe chiesto del denaro. “L’ho voluto fermare denunciandolo, bloccarlo significava impedire di fargli fare lo stesso ad altre donne“, avrebbe riferito Claudia Conte al quotidiano ripercorrendo la vicenda che potrebbe sfociare in un processo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ex giocatore Angelo Paradiso sarebbe ora ai domiciliari e a breve sarebbe attesa la decisione del giudice sull’eventuale rinvio a giudizio, chiesto dal pm. Stando al racconto dell’ex fidanzata, avrebbe usato espressioni minatorie nei suoi confronti e non solo: “Intimidiva persone vicine a me, diceva che sapeva dove io mi trovassi“. La relazione tra Angelo Paradiso e Claudia Conte, stando a quanto riportato, sarebbe iniziata nel 2020 ma presto qualcosa sarebbe cambiato.

“Lui è diventato aggressivo – le parole della donna riportate ancora da Repubblica –. Ha iniziato a minacciarmi, mi diceva che aveva delle conoscenze nel mondo della malavita e quindi bisognava stare attenti, guai a chi andava contro di lui. A quel punto ho iniziato a essere preoccupata anche perché ho avuto modo di capire che, effettivamente, conosceva qualcuno di pericoloso“. Tra le vicende che la ex compagna avrebbe descritto come “un incubo“, anche quella relativa all’aver subito intimidazioni anche sul posto di lavoro al punto da essere costretta a rinunciare ad alcuni progetti. Nel mirino sarebbe finito anche il nuovo compagno di Claudia Conte, ma non sarebbe tutto: stando al suo racconto, l’ex calciatore l’avrebbe definita “escort” davanti ai genitori.











