Ex fidanzate Antonio Zequila/ Da Lory Del Santo a Ivana Trump! Dubbio Sharon Stone…

Le fidanzate più famose di Antonio Zequila sono state Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump, Mila Suarez e Lory Del Santo. Nel suo passato c’è stata una donna che ha saputo tenere a bada i suoi animi per 7 anni, ovvero Ines Muriel, una dentista italo-spagnola con cui è stato fino all’estate 2018. I due si erano conosciuti durante una festa a casa di amici e nelle foto insieme il loro sembra stato un legame molto forte. Su Ines aveva detto: “Lei è un medico con l’hobby della musica. L’ho conosciuta a Roma a una festa a casa di amici e ne sono rimasto affascinato. Siamo entrambi del segno del Capricorno e abbiamo un’ottima intesa sessuale che poi è la prima cosa in una coppia”. Ma la fama da donnaiolo del 56enne salernitano lo precede. Ci sono stati anche alcuni rumor, non confermati, di storie con Valeria Marini e Sharon Stone.

Antonio Zequila, una carriera a 360°

Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1 febbraio del 1964. Ragazzo aitante e un moderno Don Giovanni, ha più volte ammesso di aver vissuto una vita piena da tutti i punti di vista. Affascinante e consapevole di esserlo, Antonio Zequila inizia la sua carriera come attore di fotoromanzi per poi espandersi al cinema, alla tv e persino al teatro. In molti si ricorderanno di lui per l’accesa discussione del 2006, andata in onda a Domenica In, contro Adriano Pappalardo. La sua frase “mai più” ripetuta più volte in preda alla rabbia contro il compagno naufrago è entrata negli annali della televisione. Antonio Zequila è molto legato alle sue origini e alla sua famiglia. Ha una sorella, Gerardina, con cui da giovane ha condiviso molte avventure vivendo anche per un periodo insieme a Roma. Già da ragazzo la sua forte passionalità ebbe un peso importante.

