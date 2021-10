Ex fidanzate di Gabriel Garko/ Da Eva Grimaldi a Manuela Arcuri: “solo un’avventura”

Come è risaputo Gabriel Garko ha avuto molte fidanzate, tra cui Eva Grimaldi, Manuela Arcuri, Serena Autieri, Cosima Coppola e Adua Del Vesco. Sulla Grimaldi, in una intervista rilasciata a I Migliori Anni, il noto attore ha detto di aver imparato molto grazie alla showgirl: “…e anche a distanza di anni siamo rimasti in ottimi rapporti”. “Siamo stati insieme un bel po’, è stata una donna importante”, ha ribadito in più occasioni Gabriel Garko a proposito della sua ex fidanzata.

Roberta Rei delle Iene in Brasile per salvare Dayane Mello/ "Deve sapere la verità"

Uno degli aneddoti più curiosi riguarda una scena girata a letto, descritta come disastrosa dal fotomodello: “Ci siamo ritrovati a dover lavorare sul set subito dopo che ci eravamo lasciati. Dovevamo girare una scena d’amore. Eravamo a letto mentre ci baciavano. È stata una tragedia, è andata malissimo”.

Le ex fidanzate di Gabriel Garko, Manuela Arcuri: “credevo fosse una storia seria ma..”

Oltre alla storia d’amore con Eva Grimaldi, Gabriel Garko ha avuto una relazione con Manuela Arcuri. L’attrice, con il passare degli anni, ha ridimensionato la sua storia con Garko. “Pensavo fosse importante, invece direi che è stata un’avventura. Ma lui è stato sempre carino, una persona gentile e impeccabile, sempre generoso”, ha raccontato.

Salvo Veneziano vs Alfonso Signorini/ "Grande Fratello? Ha figli e figliastri, rovinato da un pagliaccio”

Tra gli altri flirt attribuiti a Gabriel Garko ci sono quelli con Serena Autieri, Cosima Coppola e Adua Del Vesco. Con quest’ultima le cose sembravano andare per il verso giusto, ma alla fine i due hanno svelato che la loro storia non era altro che una montatura. Molto discussa la lettera scritta da Gabriel Garko ad Adua del Vesco durante la sua esperienza al Grande Fratello, quando l’attore ha svelato la sua omosessualità.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Fico e il fidanzato Piero Neri/ Biagio D'Anelli "Qualcosa non quadra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA