Ex fidanzati di Daniela Martani “Ho detto ti amo a 19 anni”/ “Il primo rapporto..”

Daniela Martani sorridente, rilassata e pronta a parlare dei suoi ex. Una Daniela Martani inedita quella che abbiamo visto all’Isola dei Famosi che di sera, insieme ai suoi compagni di viaggio ha parlato del suo passato e di quando ha avuto il suo primo fidanzato, quando aveva 19 anni, la stessa età in cui ha detto Ti amo per la prima volta. Stuzzicata da Awed la bella naufraga è andata oltre lasciandosi andare ogni tanto a qualche sorriso e ammettendo di aver avuto tre fidanzati, poi si corregge e dice quattro ammettendo che ce n’era uno che aveva dimenticato di contare e poi rilancia: “Ho detto ti amo a 19 anni, ho avuto il mio primo fidanzato la nostra relazione è durata due anni”. Gilles Rocca avrebbe scommesso su una durata di giorni ma si è dovuto ricredere e così Vera Gemma ha sottolineato che si è trattata di una storia quindi seria.

Ex fidanzati di Daniela Martani “Ho detto ti amo a 19 anni”

A quel punto Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021 rivela che proprio quella è stata la storia più lunga che ha mai avuto, non ha mai avuto storie così lunghe dopo anche se l’ultima frequentazione è durata un anno e mezzo: “La frequentazione non è una storia, è un’altra cosa, non ho avuto più storie importanti, non sono molto sentimentale”. Poi rivela che questa persona la conosceva, erano amici, si sono frequentati, poi lui è stato fidanzato, poi si sono rincontrati dopo ma non c’è stato niente di definitivo. I naufraghi indagano curiosi tant’è che Gilles Rocca addirittura chiede: “Eri l’amante?” ma lei nega parlando di amicizia, di una frequentazione nata da un’altra cosa.. ma chi è questo misterioso personaggio?t

