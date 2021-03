Fidanzato Daniela Martani, chi è?/ “Sono ecosessuale, penso che la terra sia…”

Chi è il fidanzato di Daniela Martani? Tutto tace intorno alla vita privata dell’ex gieffina, attualmente concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021 dove sarebbe arrivate con il cuore totalmente libero. L’ultimo nome accostato alla Martani è quello del suo ex fidanzato Gianfilippo Failla. Dopo di lui, della vita della pasionaria di Alitalia, non si sa assolutamente niente. Nonostante sia stata spesso protagonista in tv come opinionista, ha sempre evitato della propria vita privata. La Martani, dunque, sarebbe single al punto che, in Inghilterra, parlano di una simpatia speciale con l’ex calciatore Gascoigne. Conquistarla, però, per Gascoigne, non sarà affatto facile. Lei stessa, infatti, si definisce testarda, difficile da conquistare. Il cuore libero di Daniela Martani, dunque, tornerà a battere durante la permanenza in Honduras?

DANIELA MARTANI SINGLE: “AMANTE DELLA TERRA…”

Vegana e convinta di riuscire ad affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi 2021 restando fedele alle proprie abitudini alimentari, come riporta Novella 2000, Daniela Martani rispetta la terra e la natura anche nelle sue scelte sentimentali. “Gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi”, afferma la Martani come riporta Novella 2000. Fedele a se stessa e alle proprie idee, l’uomo che cercherà di conquistare il cuore di Daniela Martani, dovrà essere bravo a corteggiarla per avere la sua fiducia. Tra i naufraghi, ci sarà qualcuno che riuscirà in tale impresa?

