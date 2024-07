Ex Grande Fratello 2024, Giselda Torresan ‘attacca’ Greta Rossetti: “Dov’è il padre?”/ Lei: “Insensibile!”

Lo ‘scoop’ del presunto scontro tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi all’ultima festa del reality

Sono trascorsi diversi mesi dalla fine del Grande Fratello 2024 e ancora volano stracci tra alcuni ex concorrenti. Protagonisti dell’ultimo scontro al vetriolo Greta Rossetti e Giselda Torresan, con la partecipazioni di Sergio D’Ottavi. La situazione è però intricata e necessita di essere contestualizzata. Come riporta Coming Soon, gli albori di questo dissing si riferiscono addirittura alla festa del GF organizzata poco dopo la chiusura del reality; nello specifico, è l’esperto di gossip Amedeo Venza ad aprire le danze riportando alla luce un presunto scontro tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi.

“Ricordate la lite durante la festa del Grande Fratello 2024? Ora vi racconto tutto… C’erano molte persone alla festa; lui si è avvicinato a Greta. Non è stata lei a dirmelo ma persone che lavorano lì e lui sa a chi mi riferisco”. Inizia così il racconto di Amedeo Venza a proposito della condotta di Mirko Brunetti; secondo l’esperto di gossip il fidanzato di Perla Vatiero avrebbe inveito: “Siete tutte delle zoc*ole, anche mia madre è donna”. Secondo l’influencer sarebbe così intervenuto Sergio D’Ottavi nel riferite tutto a Perla e Mirko Brunetti avrebbe così voluto aggredirlo senza però trovare risposta dalla controparte. Ecco, la teoria è stata poi confermata anche da Sergio D’Ottavi: “Confermo che i fatti riportati sono veri e non posso ignorarli o negarli; tuttavia ho sempre mantenuto discrezione per non mettere in difficoltà altre persone… Non intendo riaprire una questione ormai chiusa”.

A questo punto, dopo le parole di Sergio D’Ottavi – come riporta Coming Soon – sarebbe intervenuta nel merito dei fatti anche Giselda Torresan: “A me l’aria di montagna ha sempre fatto bene; ma ovviamente, salendo troppo in alto, l’ossigeno manca e si va in stato confusionale pronunciando frasi sconnesse. Ci sta”. Ma non è tutto, l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha preso di mira anche Greta Rossetti e in particolare suo padre: “Almeno io vado a testa alta sempre, arrogo da una famiglia di buoni valori: mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre… Ma il padre dov’è o dove è stato? Buona giornata”.

Chiaramente, l’invettiva non è passata inosservata a Greta Rossetti che ha prontamente replicato sui social: “Mio padre non c’è, è vero, ma ciò non ti autorizza a usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore… Ricordati che da quando sono entrata in quella Casa non ho fatto del male a nessuno; continuate a dipingermi come la carnefice per errori che non ho commesso, sputate odio su di me da mesi senza fondamento in maniera totalmente gratuita con l’unico motivo: l’invidia!”. Greta Rossetti ha poi concluso con un riferimento diretto a Giselda Torresan: “Quanto a Giselda, restatene in montagna perché fai tanto la buona ma non hai sensibilità”.

Allo ‘scontro’ tra Giselda Torresan e Greta Rossetti si è poi aggiunto anche Sergio D’Ottavi che ha preso le difese della seconda: “Cara Giselda, Se pensi che attaccare una persona toccando argomenti privati e sensibili dimostri maturità o forza, ti sbagli di grosso. Quello che hai fatto rivela solamente quanto poco rispettosa e meschina tu sia. È particolarmente triste vedere che ti sei immischiata in fatti che non ti riguardano affatto, tentando di difendere situazioni in cui non sei né protagonista né parte coinvolta”. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha dunque concluso: “Questo atteggiamento non fa che dimostrare una profonda mancanza di carattere e integrità”.











