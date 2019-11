Ex Ilva, ArcelorMittal “Non rinnoveremo nostro interesse”/ Sciopero alle acciaierie

ArcelorMittal non rinnoverà interesse nell’ex Ilva. E’ questa l’Ansa battuta soltanto pochi minuti fa, che probabilmente pone la parola fine alla vicenda, aprendo a scenari fino a poche settimane fa (forse) inimmaginabili. Intanto è iniziato lo sciopero in quel delle acciaierie del gruppo indiano. Dalle ore 7:00 di oggi, venerdì 8 novembre, gli operai dello stabilimento siderurgico di Taranto e degli altri siti della stessa multinazionale indiana, sono in presidio assieme ai rappresentanti sindacali, a seguito delle ultime vicende note. I metalmeccanici, come si legge sul sito de Il Fatto Quotidiano, chiedono “all’azienda l’immediato ritiro della procedura di retrocessione dei rami d’azienda e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi, ripristinando tutte le condizioni in cui si è firmato l’accordo del 6 settembre 2018 che garantirebbe la possibilità di portare a termine il piano Ambientale nelle scadenze previste”. Su un binario parallelo il governo sta lavorando affinchè possa trovarsi una soluzione, e dopo l’incontro di ieri con ArcelorMittal l’esecutivo ha concesso 48 ore di tempo per proporre delle soluzioni alternative, evitando la partenza, anche se l’ultima nota sembra ormai spazzare via ogni dubbio sul disimpegno degli indiani.

EX ILVA ARCELOR MITTAL, LE ULTIME DEL MINISTRO PATUANELLI

Fra le opzioni sul tavolo quella riguardante una possibile nazionalizzazione della stessa azienda ex Ilva, soluzione che secondo molti rappresenterebbe un rischio, ma non stando alle parole del ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli: “Non vedo perché parlare di rischio – le sue parole rilasciate ai microfoni di Repubblica – credo sia stato storicamente un errore privatizzare il settore della siderurgia, che era un fiore all’occhiello e di cui oggi rimane un unico stabilimento. In questo momento – ha aggiunto Patuanelli – la priorità del governo è far sì che ArcelorMittal rispetti gli impegni presi. Questo è il piano A, il piano B e il piano C e per questo ho richiamato il Parlamento, le forze sociali e tutte le componenti istituzionali del Paese a un senso di responsabilità che deve far percepire all’imprenditore la presenza massiccia del sistema Italia”. L’esponente dell’esecutivo ha poi specificato che la questione dello scudo è ormai superata, visto che il governo ha dato la disponibilità all’azienda di reinserirlo: “Ma ArcelorMittal – ha concluso il ministro – ha detto che anche se risolvessimo, oltre a quella, le altre questioni collaterali, la banchina e l’altoforno 2, la produzione sarebbe comunque di 4 milioni di tonnellate annue. Con 5 mila esuberi. E’ inaccettabile”.

