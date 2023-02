EX ILVA/ Il pericolo da all’allontanare per dare un futuro a Taranto

Lunedì scorso si è tenuto a Roma, in Confindustria, un incontro tra Acciaierie d’Italia (ADI) e i sindacati. Dopo i recenti incontri presso il ministero dello Sviluppo economico, azienda e sindacati si sono ritrovati in viale dell’Astronomia, presso la sede degli Industriali. All’incontro non ha partecipato il sindacato di base (Usb) che non è stato invitato ed è piuttosto rappresentativo tra i lavoratori. Sarà peraltro interessante capire come evolverà questa situazione.

L’incontro ha permesso, dopo mesi, la ripresa delle relazioni dirette tra azienda e sindacati e, in particolare, l’esame della situazione gestionale e produttiva dopo i passaggi fatti con il Governo. ADI, che proprio nell’ultimo incontro del 19 gennaio aveva stimato la produzione per il 2023 a 4 milioni di tonnellate di acciaio, ha fatto sapere di aver programmato, per lo stesso anno, un aumento produttivo del 15%.

Nelle stesse ore, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato di aver predisposto l’erogazione della dotazione finanziaria pari a 680 milioni di euro per Invitalia affinché possa trasferire “senza indugi” tale somma ad ADI.

In relazione agli investimenti previsti, l’azienda ribadisce la sua volontà di far partire – a fine 2023 – il rifacimento del grande altoforno 5. I sindacati naturalmente sono molto vigili su questo aspetto perché, naturalmente, dalla ristrutturazione di afo5 dipende il futuro della ex Ilva, la più grande acciaieria europea.

Nelle difficoltà della vicenda – “mai vissuta una situazione così complessa” ha detto Bernabè – tutto pare procedere con continuità, almeno per il momento. Permangono i problemi occupazionali: vi sono ancora 4.000 lavoratori in cassa integrazione e il prossimo mese, alla scadenza della Cig, la situazione sarà rivista.

Come abbiamo più volte rimarcato, non sono i fondi a mancare per il rilancio dell’ex Ilva. Consideriamo, infatti, che al momento vi è un tesoretto da quasi 3 miliardi: gli attuali 750 milioni di finanziamento degli azionisti (680 milioni messi dallo Stato e i restanti da Arcelor Mittal) a cui si aggiungono il miliardo del Decreto Aiuti bis e quello stanziato nel Pnrr. In particolare, quest’ultimo è stato destinato a Invitalia per lo sviluppo della società del DRI, il pre-ridotto di ferro.

È necessario che si consolidi la volontà politica di portare a termine l’operazione. Governo, azienda e sindacati stanno collaborando in modo positivo. Permane il fantasma dell'”accordo di programma” che il ministro Urso si è impegnato a portare avanti con Regione Puglia e Comune di Taranto. La speranza è che il Governo non ceda alle continue richieste di Michele Emiliano e Rinaldo Melucci di chiudere l’area a caldo. Ciò significherebbe fermare afo5 e destinare l’ex Ilva alla sola tecnologia elettrica.

