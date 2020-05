EX ON THE BEACH, VIDEO CHOC A STRISCIA/ Sasha completamente nudo in bagno e…

Pubblicità

Imbarazzo nel reality “Ex on the beach” con un video rilanciato da Striscia la Notizia che mostra una scena che ha causato non poco disagio alla produzione. La seconda edizione del reality è partita lo scorso 22 gennaio da Marbella, in Spagna, condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E uno dei concorrenti dello show, Sasha, si è fatto “pizzicare”, come mostrato nel video del tg satirico, a cantare completamente nudo in bagno, quindi a favore di telecamera, facendosi vedere completamente senza veli divertendosi a cantare a squarciagola “Come un pittore” dei Modà. Striscia la Notizia ha mostrato la scena durante la consueta rubrica “I Nuovi Mostri“, che rappresenta un mix di tutto il peggio che si può trovare in televisione, con comportamenti non proprio eleganti. Sasha definisce il bagno come il luogo in cui si trova maggiormente a suo agio, “E’ come la mia sauna“, ha spiegato il ragazzo, ma probabilmente stavolta si è lasciato andare un po’ troppo.

Pubblicità

EX ON THE BEACH, SASHA NUDO IN BAGNO

Sasha nudo in bagno durante “Ex on the beach” è stato uno spettacolo inaspettato e non gradito da tutti, che ha scatenato anche le polemiche degli altri concorrenti. Su tutti Klea, che con un eloquente “Mi fa cag***e” ha affermato di fatto di non ritenere accettabile la visione del coinquilino nello show in quel contesto. D’altronde nello show trasmesso da Sky e Now Tv le telecamere sono piazzate dappertutto e per Sasha non ci sarebbe stato modo di sfuggire all’occhio indiscreto. I coinquilini hanno però fatto notare che sarebbe bastato entrare vestito, ma Sasha non si è curato della cosa e la sua performance gli è valsa la quinta posizione nella classifica settimanale dei “Nuovi Mostri” di Striscia la Notizia. E l’atmosfera si fa ancora più agitata in “Ex on the beach”, che prevede la presenza di otto single ospitati in una località esotica (in questa edizione del programma appunto Marbella) per conoscersi e trovare eventualmente il nuovo amore. La situazione viene però scombussolata dall’arrivo dei rispettivi ex, ma la nudità di Sasha ha rappresentato sicuramente un elemento di caos in più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA