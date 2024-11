Tapiro a Federica Pellegrini: “Esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024? Atteggiamenti mi stavano sulle balle”

Dopo quasi una settimana dall’annuncio ufficiale dell’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini ha rotto il silenzio e commentato l’accaduto. Questa sera infatti, durante la puntata di Striscia la notizia, a partire dalle 20.30 circa, andrà in onda la consegna del Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini dopo il terremoto scoppiato con il suo partner nello show di Milly Carlucci. La campione di nuoto ha confermato le impressioni che in molti hanno avuto sulla coppia, ovvero che non c’era feeling e sintonia e che il ballerino era più attento alla fidanzata Sonia Bruganelli piuttosto che alla sua allieva.

Nello specifico, infatti, alla consegna del Tapiro di Striscia la notizia Federica Pellegrini a Valerio Staffelli che le ha chiesto se ha notato che Angelo Madonia, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli, ha confessato senza filtri: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro.”

Il percorso di Angelo Madonia con Federica Pellegrini Ballando con le stelle 2024 si è concluso prima del tempo per la totale mancanza di empatia e sintonia tra il maestro e l’allieva. Tuttavia la campione di nuoto, a Valerio Staffelli ha rivelato che non pensava che la produzione sarebbe arrivata a tanto: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato.” Adesso la campione di nuoto è pronta a voltare pagina ed iniziare in nuovo capito nello show con il suo nuovo ballerino Samuel Peron: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già “massacrato”, quindi magari mando via anche lui!” Il servizio completo del Tapiro d’Oro di Striscia la notizia andrà in onda nella puntata di questa sera, venerdì 29 novembre 2024.

