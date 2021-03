Extraliscio e Davide Toffolo, con “Bianca luce nera”/ Le vere rivelazioni del Festival di Sanremo 2021

Gli Extraliscio con Davide Toffolo (dei Tre allegri ragazzi morti) sono la vera rivelazione del Festival di Sanremo 2021. Il gruppo ha portato sul palco del Teatro Ariston un genere mai ascoltato prima durante la kermesse: il punk da balera. “Bianca luce nera”, il loro brano in gara, è una sorta di danza macabra ma allo stesso tempo una canzone d’amore: “Bianca come la neve / Nera come l’inverno / Mi agito se non ti sento / Divento aceto che ero vino / Strano il mio sentimento / Che mi fa male e mi tiene vivo”, è l’incipit.

Dopo la loro prima esibizione, in occasione della seconda serata, gli Extraliscio con Davide Toffolo si sono posizionati noni, slittando al 19esimo posto nella classifica generale (secondo la giuria demoscopia) dei 26 big i gara. Ma la band è stata protagonista della terza serata del Festival, dedicata alle cover.

Extraliscio con Davide Toffolo: nella top ten della classifica Sanremo 2021

Gli Extraliscio con Davide Toffolo si sono esibiti con il Medley “Rosamunda”, accompagnati da Peter Pichler. La loro esibizione ha portato una ventata di allegria e spensieratezza, mettendo in mostra il loro talento musicale. “Vi abbiamo fatto saltare dai divani? Noi ci siamo divertiti da pazzi”, hanno scritto gli Extraliscio su Instagram al termine della loro performance. La loro esibizione è stata molto apprezzata dall’orchestra, chiamata a giudicare le cover: il gruppo ha conquistato il terzo posto, alle spalle di Orietta Berti ed Ermal Meta. Al termine della terza serata di Sanremo 2021 è stata rivelata la top ten della classifica generale dei 26 big, sulla base dei voti ottenuti dalla giuria demoscopica (prime due serate) e dall’orchestra: gli Extraliscio con Davide Toffolo si sono aggiudicati l’ottavo posto.

