Ezio Bastianelli, ex marito Angela Melillo/ “Intimità non era più la stessa e poi…”

Ezio Bastianelli, ex marito di Angela Melillo: undici d’amore, poi è cambiato qualcosa…

Ezio Bastianelli è l’ex marito della celebre soubrette Angela Melillo, uno dei volti più apprezzati dal pubblico televisivo nostrano. Ezio ed Angela hanno vissuto una storia d’amore molto intensa ed emozionante, ricca di numerosi alti e basi. Quando la coppia ha deciso di separarsi, l’attrice è rimasta con la piccola Mia, manifestando talvolta la sofferenza per quello che ritiene un epilogo sentimentale fallimentare. “Undici anni insieme di cui cinque di matrimonio non sono pochi. Sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e, soprattutto, la piccola Mia, nostra figlia”, ha raccontato Angela Melillo a proposito di Ezio Bastianelli.

“E’ come se si fosse rotto l’incantesimo. Io, lo riconosco, per mesi ho avuto la testa altrove… Sai bene che quando lo scorso maggio ho perso una persona a me molto cara, ero ridotta uno straccio, e tu, ho visto, hai fatto di tutto per starmi vicino”, le parole di Angela sulla storia d’amore con l’ex marito Ezio Bastianelli.

Tra le motivazioni che hanno portato alla rottura, anche il ridimensionamento dell’intimità e dell’intesa, che a detta di Angela non era più quella di una volta. “Per non parlare della nostra intimità, che non era più certo quella di una volta… Ma capisco, l’abitudine, la ritualità può spegnere il desiderio. A mano a mano che i giorni passano, il peso di questa nostra crisi lo sento sempre di più”, ha raccontato la Melillo.

Nonostante la separazione, Ezio Bastianelli continua ad essere un punto di riferimento importante nella vita dell’attrice e soprattutto si conferma un ottimo padre per la piccola Mia. Non è stato facile per entrambi farla finita, ma evidentemente il feeling di coppia non era più quello di un tempo e le loro strade, così, si sono separate. Oggi, nonostante la delusione per la fine del loro, Angela ed Ezio mantengono buoni rapporti e vanno d’amore e d’accordo per il bene soprattutto della figlia Mia.

