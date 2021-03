Ezio Bastianelli, ex marito Angela Melillo/ “Quando ho scoperto di essere incinta di Mia…”

Angela Melillo, naufraga dell‘Isola dei Famosi 2021, al televoto con Akash Kumar, è stata sposata con Ezio Bastianelli. Una storia d’amore durata dodici anni di cui sette di matrimonio e coronata dalla nascita della figlia Mia. Il matrimonio tra la showgirl e l’ex marito è finito nel 2013. I motivi che hanno portato la coppia a separarsi non sono mai stati resi noti. La showgirl ha sempre parlato di “incantesimo rotto” preferendo non parlare della propria vita privata e proteggendo quello che è stato un grande amore che ha portato alla nascita della figlia Mia. Nonostante il matrimonio sia finito, Angela Melillo ed Ezio Bastianelli resteranno per sempre legati per la figlia Mia che è il primo pensiero di entrambi. La gravidanza, tuttavia, per la Melillo, non è stata semplice.

EZIO BASTIANELLI E ANGELA MELILLO, L’AMORE PER LA FIGLIA MIA

La figlia Mia terrà per sempre legati Angela Melillo ed Ezio Bastianelli. La gravidanza della showgirl non è stata facile come ha raccontato lei stessa durante un’intervista rilasciata a Vieni da me nella puntata trasmessa il 21 dicembre 2018. “Ho avuto una gravidanza molto particolare perché quando ho scoperto di essere incinta ero stata un mese in ospedale per un’infezione alle vie urinarie che non mi hanno curato bene ed è proseguita ai polmoni e, quindi, sono stata sottoposta a tac con liquido di contrasto, radiazioni, antibiotici e quando sono uscita dall’ospedale e ho scoperto di essere incinta, ho provato grandissima gioia”, raccontava la showgirl che si è poi sottoposta ad una serie di controlli. La nascita di Mia ha portato felicità a tutta la famiglia ed oggi rappresenta l’unione tra la Melillo e l’ex marito.

